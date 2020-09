Tras varios rumores acerca del regreso de una de las franquicias más importantes de Ubisoft, el mismo estudio por fin confirmó la fecha de lanzamiento del esperado juego de Prince of Persia The Sands of Time Remake para PS4, Xbox One y PC desde su evento virtual Ubisoft Forward.

Para aumentar la emoción por Prince of Persia The Sands of Time Remake, el estudio reveló el tráiler de este juego que contará con gráficos mejorados, pero manteniendo el gameplay, habilidades y esencia del clásico título que vio la luz en 2003.

Según lo mostrado, el juego también tendrá mejoras a nivel de sonido, voces y animaciones, que irán acompañadas con cinemáticas que los gamers de hace 17 años no vieron en las entregas originales.

¿Cuándo se estrena Prince of Persia The Sands of Time Remake?

Si quieres volver a sentir la emoción de hacer parkour mientras manejas en el papel del Principe Dastian, te comentamos que Prince of Persia The Sands of Time Remake llegará oficialmente en enero de 2021 a PS4, Xbox One y PC.

Además, mediante el tráiler, Ubisoft también confirma que ya puedes realizar la precompra del videojuego, para que así obtengas el aspecto clásico de Dastian, la daga que es capaz de controlar el tiempo y el filtro del juego original.

Aquí te dejamos con el tráiler de Prince of Persia The Sands of Time Remake que te traerá más de un recuerdo, cuando lo disfrutabas en 2003 desde tu consola PlayStation 2.

