Pokémon GO: los mejores counters para derrotar a Cresselia en las incursiones

Pokémon GO recibirá nuevos jefes de incursión en muy pocas horas. Esto significa que el legendario Heatran dejará de aparecer en el juego de realidad aumentada y Cresselia hará acto de presencia. Si aún no tienes a este legendario, te mostramos una lista con sus mejores counters.

Por si no lo sabías, Cresselia, la contraparte de Darkrai, es un legendario de la cuarta generación que se caracteriza por tener una gran defensa. Esta criatura es de tipo psíquico y capturarlo será importante para tus partidas del GO Battle League de Pokémon GO.

PUEDES VER Pokémon GO anuncia todas las novedades que traerá la Temporada 4 de la Liga de Combates GO [FOTOS]

Además de ello, si eres un coleccionista de criaturas variocolor te tenemos una gran noticia. El legendario en mención también tiene su variante shiny liberada en el videojuego de Niantic, por lo que su regreso a la app será una gran oportunidad para registrarlo.

Así luce Cresselia shiny:

Pokémon GO

De acuerdo a la web de Pokémon GO, Cresselia estará presente en el aplicativo desde el 10 de septiembre a las 3.00 p. m. hora de Perú, hasta el próximo viernes 18 del mismo mes. Es decir, tendrás una semana para intentar capturarlo con IVs perfectos y en su variante shiny.

Cabe mencionar que desde el 18 de septiembre hasta el 25 del mismo mes, Articuno aparecerá en las incursiones del juego de realidad aumentada; el legendario también se puede capturar en su variante shiny.

Los mejores counters de Cresselia

Al ser de tipo psíquico, Cresselia tiene como counters a criaturas que puedan utilizar movimientos de tipo bicho, siniestro y fantasma. ¿Cuáles son esos? Aquí te dejamos una lista conformada por los mejores pokémon.

Pokémon Ataque rápido Ataque Cargado Gengar Lengüetazo/Garra Umbría Bola Sombra/Puño Sombra Darkrai Alarido Bola Sombra/ Pulso Umbrío Chandelure Infortunio Bola Sombra Giratina (Origen) Garra Umbría Bola Sombra Weavile Finta Juego Sucio Absol Alarido Pulso Umbrío Honchkrow Alarido Pulso Umbrío Hydreigon Mordisco/Dragoaliento Pulso Umbrío Houndoom Alarido Juego Sucio Genesect Corte Furia Tijera X

Más noticias de Pokémon GO