Discord: así puedes descargar e instalar gratis la app en smartphones Android, iPhone o PC [VIDEO]

Miles de gamers llevan usando Discord desde hace varios años. Sin embargo, en los últimos meses, por motivos de la cuarentena en varias partes del mundo, son más las personas que lo utilizan para comunicarse con sus amigos. Si quieres experimentar este servicio de chat de voz, aquí contamos cómo funciona y los pasos a seguir para descargarla e instalarla en tu smartphone Android, iPhone, computadora o laptop.

La plataforma Discord se lanza en 2015 como una alternativa para los gamers que disfrutaban de juegos multijugador online de aquel entonces y se veían en la necesidad de usar programas con chats de voz para comunicarse. TeamSpeak, Skype o RaidCall son algunas de las opciones empleadas.

A diferencia de los servicios mencionados, Discord es una plataforma amigable muy sencilla de comprender que se adecua a las necesidades del usuario común o gamer, ya que puedes realizar llamadas, videollamadas, chats privados y, en especial, crear canales para compartir con tu grupo de amigos.

Lo mejor de todo es que puedes utilizarlo completamente gratis desde tu smartphone Android, iPhone o PC. Aunque, también cuenta con un servicio de paga mensual llamado Discord Nitro en la que encontrarás videojuegos, mejoras para tus emojis, subir documentos pesados, avatars animado, etiquetas personalizada, mejora de servidores y el uso de una insignia de perfil.

Si te interesa ser premium en la plataforma, el costo mensual de su servicio nitro es de 9,99 dólares, mientras que el pago anual para recibir todos estos beneficios cuesta $99,99.

A continuación, descubre cuáles son los pasos a seguir para descargar e instalar Discord completamente gratis en tu smartphone Android, iPhone, Tablet y PC.

Cómo descargar e instalar Discord en Android

Es muy sencillo. El requisito principal para tener Discord en la palma de tu mano es contar con un teléfono Android y 55.16 MB de espacio en la memoria de tu celular. Descárgalo en este enlace.

- Ingresa a Play Store desde tu smartphone.

- En el buscador de la tienda escribe: Discord.

- Reconocerás la app porque su isotipo es el de un marshmallow blanco sobre un fondo azul.

- Presiona sobre el botón que dice Instalar y listo, ya tienes Discord en tu teléfono Android.

Cómo descargar e instalar Discord en iPhone

A pesar que son distintos sistemas operativos, el proceso es el mismo desde un teléfono iPhone. Te recomendamos tener al menos 130 MB de espacio en la memoria de tu equipo para instalarlo. Descarga Discord aquí.

- Entra a la App Store de tu iPhone..

- En el buscador escribe la palabra Discord.

- Al igual que en Google Play, reconocerás la app por su isotipo conformado por un marshmallow blanco con fondo azul.

- Presiona sobre el botón de instalar y, una vez que acabe el proceso de descarga, ya tendrás Discord en tu iPhone.

Cómo descargar e instalar Discord en PC

A diferencia de los equipos iPhone o Android que necesitan de sus propias tiendas para descargar Discord, en el caso de la computadora es mucho más sencillo porque lo realizas desde la misma página de la plataforma. Consíguelo en este enlace.

- En tu navegador escribe: Discord.

- Dale clic al primer enlace que te aparece, este se llama Discord | Your Place to Talk and Hangout.

- Una vez hayas ingresado en la web, en medio de la pantalla te aparecerá un botón que dice Descargar para Windows.

- Presiona sobre este botón y automáticamente se iniciará el proceso de descarga para PC.

