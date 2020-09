No es exageración si se afirma que Among Us es el videojuego del momento, su éxito a nivel internacional lo confirma. Niños, jóvenes y adultos. Computadoras y dispositivos móviles. No hay edad determinada ni existe una plataforma específica dónde jugarla.

Para perderse en la dinámica del mismo, se ameritan entre 4 y 10 personas. Al iniciar, se les asigna un rol a cada de estos: dos ellos serán los famosos ‘impostores’. Solo estos dos usuarios conocen que han sido designados con el mencionado rol, por lo que los demás jugadores tienen la tarea de descubrirlo. Al arrancar Among Us, todos se encuentran en una nave con demás pasajeros.

Los dos impostores deberán asesinar a los demás, sin dejar que estos los descubran o los maten primero. Sin embargo, una duda que está presente entre los asiduos jugadores de Among Us es cómo cambiar el idioma del videojuego, pues el lenguaje predeterminado viene en inglés.

Vale recalcar que la segunda parte de Among Us ya se ha anunciado por sus desarrolladores. Actualmente están trabajando esta secuela, que será mejorará en varios de los parámetros y rendimiento general de la app actual. La razón de crear un nuevo juego en vez de actualizar el actual, según sus creadores, es porque “se trata de un gran número de cambios y el juego es muy delicado”. Por ello, se prefiere añadir todo lo que han aprendido de la retroalimentación recibida por los jugadores en un nuevo título.

Among Us puede jugar desde 4 participantes hasta 10. (Foto: Difusión)

Among Us al español: ¿cómo hacerlo?

- Primero se debe abrir el juego.

- Ya dentro, ir a ‘ajustes’ y marcar en ‘datos’.

- Buscar el idioma y cambiarlo de inglés a español.

- También se puede seleccionar portugués, coreano, ruso, entre otros.

- Cerrar el juego y abrir nuevamente para disfrutar del nuevo idioma.

¿Cómo descargar Among Us en PC y Mac?

- Descargar la app desde la página oficial de InnerSloth.

- Descargar el emulador BlueStacks en PC o Mac.

- Iniciar el emulador y abrir el archivo descargado que contiene la app de Among Us.

- De forma fácil, y si no se encuentra ningún contratiempo inesperado, podrás ejecutar Among Us y disfrutar de las partidas que queramos en solitario o con nuestros amigos.