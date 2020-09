Muchos aseguran que jugar Among Us es mejor con chat de voz y con amigos, y aunque esto pueda ser regla general para todo título multijugador, lo cierto es que, en este caso, la experiencia se enriquece bastante. Aquí te enseñaremos todo lo necesario para conectarte con Discord tanto en PC como en tu celular Android o iPhone.

Desviar las sospechas de que seas el impostor y el poder de convencimiento es mucho mejor a viva voz y si conoces a las personas con las que estás jugando en Among Us. Para ello, es muy recomendable que uses la opción para chat de voz más adecuada en cuanto a juegos en línea: Discord.

Lo bueno de Discord es que funciona perfecto con el juego de Innersloth, ya que está disponible tanto para Android y iPhone como para PC. Esta ligera pero poderosa aplicación tiene múltiples opciones enfocadas a disfrutar cualquier título, como salas fáciles de crear, controlar el volumen de cada usuario y una excelente calidad de sonido.

Discord es conocido por lo nítido de su audio, ya que está optimizado para este propósito. Tanta es su fama que hasta Steam, la plataforma de videojuegos para PC más popular, rediseñó su mecánica de chat de voz en su cliente por el éxito de la pequeña aplicación de color Lila.

¿Cómo jugar con Discord en Android o iPhone?

Configurar Discord para jugar Among Us en tu Android o iPhone es sencillo. Solo sigue estos pasos:

- Descarga Discord desde estos enlaces: para Android, iPhone o PC.

- Al abrir la app, crea tu cuenta y confírmala usando tu correo electrónico.

- En la pantalla de Create your server, puedes elegir el de tu preferencia u omitir el paso dándole a la 'X' de la esquina superior izquierda.

- Listo, tendrás tu cuenta de Discord activa.

¿Cómo chatear con voz junto a mis amigos en Discord?

En Discord puedes agregar a tus amigos como contactos (tal como en una red social) o unirte a servidores directamente. Piensa en los servidores como pequeñas páginas de Facebook que sirven para reunir a un grupo de personas con algún interés y crear distintas salas de chats dentro de ellas, organizadas como les plazca.

¿Cómo unirme al server de mis amigos en Discord?

Si tus amigos ya usan Discord y tienen un server ya listo para jugar, pídeles que te compartan el enlace del mismo o el código.

Si te dan un enlace, tan solo bastará con darle clic desde cualquier app o web y Discord se abrirá consultándote si quieres ingresar, tan solo deberás presionar en Aceptar invitación.

¿Cómo activar el micro de mi smartphone en Discord?

Si te dan el código, tan solo debes ir a la pantalla principal de Discord y ubicar el pequeño círculo con un '+' en la parte superior izquierda. Te aparecerá una ventana para ingresar el código. Una vez que lo registres podrás acceder a él.

Ya dentro de un servidor, verás que puede dividirse en canales de texto y canales de voz. Si tu objetivo es hablar con tus amigos, sigue estos pasos:

- Busca el canal de voz que hayan elegido para comunicarse (por ejemplo: ‘General’ —el que muestra un pequeño ícono de bocina al lado—).

- Pulsa encima del nombre (en este caso, ‘General’).

- Aparecerá una pantalla, dale a Connect to voice

- Listo, tu micro y auriculares estarán conectados al chat y podrás oír a todos los que estén ahí.

- Puedes darle a Enable overlay para configurar el volumen y la sensibilidad del micro si quieres que solo active a un nivel específico.

¿Cómo agregar amigos a Discord?

Discord no solo ofrece servidores, también puedes agregar a tus amigos para tener un contacto directo con ellos cuando sea necesario. Para agregar amigos, solo debes recordar que debes pedirles tanto su nombre de usuario como su código ID. El formato general es: ‘nombre#0000’. Esta es la manera de encontrarlos en el buscador de personas.

¿Cómo jugar con Discord desde PC?

Aunque no lo creas, la aplicación de Discord en PC funciona de forma casi idéntica a la de Android y iPhone, pero con una interfaz mucho más amplia, lógicamente. La buena noticia es que podrás conectarte con tus amigos sin importar si juegan en computadora o en smartphone, puesto que los servidores son los mismos.

