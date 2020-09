Among Us replica la grata sorpresa que dio Fall Guys durante todo el mes de agosto, lo que le permitió desplazar a gigantes como Fortnite de las preferencias de Twitch en septiembre. ¿Cómo dos videojuegos indie pudieron lograr lo que muchos otros títulos con mayor presupuesto no consiguen en años?

Más allá de los récords, lo que tienen en común tanto Among Us como Fall Guys es su naturaleza online, que sirve de plataforma para compartir con amigos una experiencia fresca, sencilla de entender y con alto nivel de rejugabilidad ya que fomenta intentar una y otra vez los cometidos.

Fall Guys se mantiene en el top de lo más vendido en Steam seguido por Among Us. En el caso de este último, se han registrado más de 29 mil reseñas en el último mes, además de alcanzar los 160 mil jugadores simultáneos.

El éxito de Among Us fue repentino, pues se trata de un videojuego del 2018 que en junio no pasaba la media de 616.4 jugadores. En julio dicha cifra subió a 2.000 y en agosto a 18.000, un alza del 788.86 % en dos meses, según apunta el portal Vandal.

El pico de Among Us en Steam es de 180 mil jugadores, poco más que el hasta ahora registrado por Fall Guys, que registra 172.026 en Steamcharts, sitio donde también se registra una caída en este último, aunque no demasiado pronunciada.

A fecha del 9 de septiembre, Fall Guys ha sido relegado al puesto 7 de Twitch, aún por delante de monstruos como Dota 2, CSGO y el aún nuevo Valorant. Por su parte, Among Us ha logrado superar a Fortnite, Call of Duty Modern Warfare y GTA V, pero se queda todavía por detrás de League of Legends, todo según el portal TwitchTracker. Vale indicar que ambos títulos lograron alcanzar el primer lugar en algún momento de agosto y septiembre, respectivamente.

Por supuesto, todos los videojuegos que hemos mencionado cuentan con comunidades enteras detrás que los respaldan, a diferencia de Among Us y Fall Guys, que se hicieron famosos de la noche a la mañana pero que, sobre todo, impresionan por ser videojuegos indie, hechos por pequeñas compañías sin demasiado marketing más allá de la recomendación entre usuarios (en redes sociales, claro está).

