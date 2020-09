Ya es oficial. Nintendo acaba de confirmar el próximo videojuego de The Legend of Zelda que llegará a Nintendo Switch. Este título no será una secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sino una precuela que se llamará Hyrule Warriors: Age of Calamity y anuncia su fecha de lanzamiento con un emocionante tráiler

El anuncio se realizó mediante un evento online publicado en el canal de YouTube de Nintendo, donde Eiji Aonuma, productor de la saga de videojuegos The Legend of Zelda, presentó el tráiler de esta nueva entrega que muchos ya desean jugar.

Hyrule Warriors: Age of Calamity nos contará una historia 100 años antes de los sucesos de Breath of the Wild, en el que podrás jugar como Link, Zelda y los cuatro campeones: Daruk, Mipah, Revali y Urbosa.

Según resalta el portal Polygon, Nintendo promete que la historia de este nuevo videojuego para Nintendo Switch será robusta que representará los eventos, relaciones y momentos dramáticos de la gran calamidad.

Si te emocionaste al ver el tráiler, te contamos que Hyrule Warriors: Age of Calamity ya cuenta con fecha de lanzamiento en Nintendo Switch, pues podrás adquirir este videojuego a partir del 20 de noviembre de 2020. Si reservas el título recibirás un cucharón como arma, cuyo nombre es Lucky Ladle.

Asimismo la gran N resalta que los jugadores deberán desarrollar puzzles, desbloquear armas y habilidades, trabajar materiales, visitar tiendas para obtener ítems y usar el poder de Sheika Slate. Además, también tendrá cooperativo local

¿Habrá secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild?

Para emocionar a todos los fans de esta saga, Eiji Aonuma también afirmó que la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild sí está en desarrollo, aunque no mencionó más información respecto al proyecto.