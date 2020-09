Fall Guys: anciana de 90 años transmite sus partidas en YouTube y sorprende por su gran habilidad [VIDEO]

No hay edad límite para disfrutar de los videojuegos y un par de videos de YouTube que se acaban de hacer viral en otras redes sociales lo demuestran. En la plataforma, encontramos a una anciana japonesa de 90 años que realiza transmisiones de Fall Guys: Ultimate Knockout y sorprende por su gran habilidad con el juego.

Game Grandma es el nombre del canal de YouTube que cuenta con dos divertidos videos, donde la señora de la tercera edad divierte a miles con sus reacciones mientras intenta conseguir su primera corona en Fall Guys.

Aunque no lo creas, la veternana goza de mucha popularidad en el país asiático y en diversas partes del mundo, pues su canal en la red social ya cuenta con 433.000 suscriptores, y su más reciente streaming del Battle Royale creado por Mediatonic, realizado hace 24 horas, ya cuenta con 21.047 visualizaciones. ¿Quieres verla jugar? Aquí te dejamos el video.

Cabe mencionar que Fall Guys no es el único contenido que ofrece Gamer Grandma en YouTube, pues también encontramos gameplays de Ghost of Tsushima, Days Gone, Resident Evil 3: Remake, GTA V, Final Fantasy 7 Remake, entre otros juegos.

Asimismo, es preciso mencionar que su gusto por los juegos la hizo ganar un Record Guiness. En marzo de este año, la reconocieron por ser la youtuber de videojuegos de mayor edad a nivel mundial y no es para nada una novata, ya que se dedica a jugar desde 1981.

¿Alguna vez te encontraste con Gamer Grandma en tu partida de Fall Guys? Aquí te dejamos otro video de la anciana de 90 años que disfruta de este popular Battle Royale, que solo se puede jugar desde PS4 y PC.