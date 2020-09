Among Us: ¿qué hacer si no me puedo conectar a una partida con amigos? [VIDEO]

Among Us está reuniendo a millones de jugadores que ya descubrieron porqué es el videojuego del momento. Muchos prefieren jugarlo con chat de voz a través de Discord u otras aplicaciones, pero los problemas de conexión siempre son un obstáculo a superar ¿Cómo conectarnos rápidamente a las partidas de nuestros amigos?

En Among Us existe la posibilidad de conectarnos a tres servidores regionales en todo el mundo: Norteamérica, Europa y Asia. Como se trata de un título no tan dependiente del lag, es posible jugar en cualquiera de los tres.

Aun así, los problemas de conexión de Among Us no se deben a la lejanía del servidor que elijamos, sino más bien a la saturación del matchmaker (el que se encarga de mostrarnos todas las partidas disponibles) cuyo funcionamiento se ve afectado por el gran número de personas que intentan conectarse al mismo tiempo.

¿Qué hacer si no me puedo conectar a una partida?

¿Cómo resolver este problema? Si bien la causa es externa, hay algunos trucos que nos pueden ayudar a conectarnos con un poco de suerte. Uno de ellos es el de conectarnos a la lista de partidas públicas antes de intentar hacerlo en una privada.

Usar la opción de red local

Otro de los métodos es utilizar algún programa que emule una red LAN, como Hamachi o Radmin. Con estos podrás conectarte vía la opción de partida local, y ya no depender de los servidores de Among Us. La desventaja de estos software es que dependen de tu velocidad de internet. Sin embargo, el juego de Innersloth no requiere una conexión de banda ancha.