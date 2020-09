Among Us: joven es ’impostor’ por primera vez y comete gracioso error que revela su identidad

Miles de jóvenes en todo el mundo se han vuelto fanáticos de Among Us, un videojuego desarrollado por InnerSloth que tiene como objetivo encontrar a un ’impostor’ escondido entre los tripulantes de una nave espacial.

Si todavía no lo instalas en tu PC o Android, debes saber que este juego online requiere de (como mínimo) cuatro personas. Una vez que la sala esté llena, se te asignará tu rol, puedes ser un ’tripulante’ o un ’impostor’.

Si te toca ser ’tripulante’, tendrás que realizar una serie de misiones, las cuáles están marcadas en un mapa. Sin embargo, debes tener mucho cuidado, ya que un ’impostor’ puede matarte.

Los jugadores de Among Us (que pueden ser hasta 10 en una partida) no saben quién es el impostor, ya que el juego lo selecciona al azar. Si te toca ser el villano, tienes que matar sin ser visto y mentir.

En caso alguien te vea hacer algo ilícito (que solo los impostores pueden hacer) te reportará con el resto de jugadores. Aquí el ’impostor’ debe tratar de convencer al resto de que es inocente.

La mayoría empezará a dudar y creerá que te quieren inculpar, por lo que echarán de la nave al que te reporto. El juego continua hasta que te descubran y te boten o hasta que mates a todos.

Debido a que ser el malo de Among Us es algo al azar, la mayoría nunca lo ha sido y terminan delatándose a si mismos. Un claro ejemplo lo podemos apreciar en un video que se volvió viral en las redes sociales.

El clip muestra a un streamer principiante alegrándose porque le tocó ser villano. Lastimosamente, su falta de experiencia hizo que se metiera en una escotilla frente a todos, algo que solo los ’impostores pueden hacer’.