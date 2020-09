La repentina popularidad que goza Among Us, tanto en smartphones como PC, parece no agradarle a los hackers. Este grupo de cibernautas llega al videojuego para arruinar la diversión de muchos, aunque casi siempre son descubiertos fácilmente.

A pesar de que el videojuego es casual y cuenta con un gameplay bastante sencillo de entender: matar a los demás tripulantes sin ser descubierto, los hackers no piensan lo mismo y descargan mods de terceros para alterar el gameplay del título en su versión para smartphones.

Según reportes en redes sociales como Facebook, los tramposos suelen instalar software de terceros en sus smartphones para conseguir todas las skins y mascotas, ser impostor en todas las partidas y no tener coldown en el botón para matar. Es decir que, a diferencia de los 15 segundos que demora en cargar esta herramienta, ellos pueden usarlo las veces que quieran sin tener que esperar e, incluso, pueden obtener súper velocidad para atrapar a sus víctimas.

Esto último es bastante inútil, ya que los impostores tienen la capacidad de moverse rápidamente por todo el mapa. Esto debido a que son los únicos que tienen acceso a las alcantarillas que conectan todos los lugares de la nave.

Aparentemente estos hackers no entienden de qué va el juego en realidad. Among Us incentiva el debate entre los jugadores, quienes deberán descubrir, mediante chat de voz o texto, al impostor que acaba con la tripulación.

Afortunadamente es muy sencillo descubrir a los hackers en Among Us, ya que el mod que usan obliga que su personaje lleve la máscara de doctor de la peste negra o Jason, que se muevan a una velocidad distinta al de los demás tripulantes y que puedan matar a todos en cuestión de segundos.