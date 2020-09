Among Us: los mejores memes del juego donde los participantes fingen no ser un impostor [FOTOS]

Among Us es el videojuego de moda en septiembre y su fama está creciendo sin parar en las redes sociales. Decenas de memes han invadido páginas en Facebook, Twitter e Instagram, y han generado risas hasta en aquellos que aún no han probado el juego para PC, Android y iPhone.

¿De qué trata Among Us? Pues no es nada complicado. Básicamente, es un grupo de tripulantes en una nave, pero uno de ellos —podrías ser tú— es un impostor (se puede configurar hasta 3 impostores).

Si eres tripulante, lo único que necesitarás hacer es completar un número de misiones sencillas que consisten en unos cuantos clics o gestos (si lo juegas en tu smartphone); sin embargo, cada una se encuentra en una habitación diferente de la nave que, de por sí, no tiene mucha iluminación, y te hace una presa fácil para el impostor.

Si eres impostor, tu misión es simplemente eliminar a todos, siendo lo más sigiloso posible. A la mínima sospecha (como encontrar un cadáver), cualquiera de los tripulantes puede llamar a una reunión, donde podrán deliberar y votar por quién echar de la nave.

Se puede deliberar tanto por escrito como por chat de voz. Esta mecánica es la mayor atracción de Among Us, puesto que todos intentarán dar su punto de vista, impostor incluido, quien seguramente inculpará a alguien más, y se generará confusión con situaciones y frases muy hilarantes.

PUEDES VER Among Us 2 será un videojuego gratuito y los creadores comparten los primeros detalles [VIDEO]

Muchos streamers, youtubers, creadores de contenido ya han caído en la moda de Among Us, y lo han convertido en un fenómeno de las redes sociales que ahora brilla por sus memes, con los que ya miles se sienten identificados, especialmente, por las típicas frases que se pueden leer en las partidas: “Te juro que yo no fui”, “Échenme, pero luego lo echan al otro”, “Yo estaba haciendo las tareas”, etc.

Estas expresiones se han hecho comunes entre la comunidad de Among Us, pero también son relacionadas con circunstancias de la vida real, lo que ha enriquecido los divertidos memes ¿Ya te topaste con alguno por Facebook? Puedes revisar los mejores en nuestra galería, solo desliza la imagen principal hacia la izquierda.

¿Cómo jugar Among Us gratis?

Among Us está disponible gratis para Android, a través de Play Store; y iPhone, por medio de la App Store. También puedes comprarlo y descargarlo para PC en Steam por tan solo 11.50 soles. Tiene crossplay incluido, lo que permite jugar con tus amigos sin importar si están en celular o computadora.