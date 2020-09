Crean emulador de Nintendo Switch para Android y lo prueban con Pokémon y Super Mario Bros [VIDEO]

Un video publicado en YouTube ha sorprendido a miles de gamers en todo el mundo, ya que revela la existencia de un emulador de Nintendo Switch para Android que es 100% funcional, pues te permite jugar Pokémon y Super Mario Bros, entre otros títulos.

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, esta aplicación solo es compatible con teléfonos que cuenten con un procesador Snapdragon 855 o Snapdragon 865 (y sus vertientes plus).

De igual manera, el emulador de Nintendo Switch requiere que el usuario de Android conecte un mando llamado Gamesir X2 a su dispositivo móvil. Si cumples con dichos requisitos, el programa debe ejecutarse con normalidad.

Como podrás apreciar en el video, subido el pasado 2 de septiembre a YouTube, el software te permite jugar Pokémon Let’s Go, Pokémon Sword, Super Mario Odissey, The Legend of Zelda, entre otros títulos de esta consola híbrida.

A diferencia de otros emuladores, el mostrado por los chicos de ’Taki Udon’ funciona con normalidad, debido a que en ningún momento se ’lagea’ o se termina cerrando sin previo aviso, como suele suceder con este tipo de programas.

En la actualidad, solo algunos equipos móviles cuentan con los mencionados procesadores, por lo que pocos usuarios de Android podrán probar este programa.

Asimismo, el mando Gamesir X2 (que debe conectarse al smartphone) no es gratuito. Los creadores del emulador de Nintendo Switch lo están ofreciendo a 69.90 dólares.