Presta mucha atención. A solo horas de que el Plan Bermuda de los atracadores de la Casa de papel llegue a Free Fire, Garena está obsequiando una gran cantidad de diamantes y otros objetos mediante códigos. ¿No sabes cómo reclamarlos? Aquí te decimos cómo hacerlo desde la página.

El objetivo de estos códigos es que los miles de jugadores de Free Fire puedan reclamar trajes, armas, mascotas, entre otros importantes objetos que pueden ser intercambiados por ítems. Pero antes deben ser ingresados a una conocida página llamada reward.ff.garena.

No obstante, hay un tiempo límite para que los jugadores de este conocido Battle Royale de Garena, disponible en smartphones iPhone y Android, puedan conseguir estos premios o rewards —como suelen decirles— para así quedárselos por siempre en sus cuentas.

En esta ocasión, Garena confirmó que regalará diamantes y la única manera de obtenerlos es a través de códigos de Free Fire. Si eres uno de los pocos afortunados que logró obtener estas claves conformadas por letras y números, te mostraremos los sencillos pasos para canjearlos.

Códigos del 5 de septiembre

CNVYG9WR69S2 - 5 de septiembre

AXNLU2SCZZJ2 - 5 de septiembre

Cómo reclamar códigos de Garena Free Fire

Ingresa al portal Rewards Redemption Site desde este enlace.

Inicia sesión con la red social o cuenta que utilizas para jugar Free Fire desde tu teléfono Android o iPhone.

Ahora, aparecerá una ventana para canjear un código, pero antes debes verificar si tu nombre de usuario de Free Fire y región que se muestran son las correctas.

Luego, escribe el código en mayúsculas dentro de los espacios en blanco y presiona el botón de ’Confirm’.

Por último, ingresa de nuevo a tu cuenta de Free Fire para ver el contenido exclusivo gratis que acabas de reclamar.

Cómo ver las recompensas que gané en Free Fire

Si eres nuevo en Free Fire y todavía no sabes cómo encontrar los objetos que conseguiste mediante código, no te preocupes. Solo debes dirigirte al lobby del videojuego y pulsa en el baúl. Ten en cuenta que no podrás obtener estos premios si sueles jugar como invitado.