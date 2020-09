Among Us 2 será un videojuego gratuito y los creadores comparten los primeros detalles [VIDEO]

Among Us se estrenó oficialmente en 2018 y dos años después, el videojuego donde debes encontrar al impostor goza de una repentina popularidad, tanto en smartphones como PC, mediante Steam. El boom de este título ha ocasionado que sus creadores ya mencionen algunos detalles sobre su esperada secuela.

Con el nombre de Among Us 2, los desarrolladores pretenden realizar algunos retoques para mantener la experiencia del juego base que tanta diversión está ofreciendo a sus miles de usuarios, quienes suben sus partidas a redes sociales.

InnerSloth LLC, creadores del videojuego en cuestión, explican que el origen de la secuela se debe al crecimiento del proyecto que rebalsado sus servidores, pues aseguran que el juego no fue concebido para ser tan grande, como lo es ahora.

Por este motivo, sería muy complicado añadir más elementos sin romper lo ya preexistente. Según los desarrolladores de Among Us, sienten temor cada vez que tienen que incorporar contenido a su videojuego, ya que el título en sí es muy frágil.

Realizar esto requiere manipular ciertos elementos importantes del juego, para luego hacer pruebas de que no haya dañado algún otro sistema del título. Por eso, la idea es integrar la versión actual y mantener lo que funciona para seguir ofreciendo una experiencia directa y divertida.

Entre las nuevas opciones que se manejan para Among Us 2 está aumentar la cantidad de jugadores dentro de una partida. Por ejemplo, si hay tres impostores sería necesario que haya de 12 a 15 usuarios en el encuentro.

En InnerSloth conocen los problemas del matchmaking de Among Us y ya se encuentran trabajando para mejorar esto en la secuela; además, de añadir una lista de amigos para que los gamers puedan daber cuándo se conectan las personas con quienes desean jugar.

Detalles de Among Us 2

Among Us 2 seguirá siendo gratuito para smartphones iPhone y Android

En el caso de la versión de PC, Among Us 2 tendrá un descuento para los que tengan la primera edición en Steam.

Se actualizará gratuitamente con mapas y nuevos modos de juego

Habrá micropagos para que los jugadores puedan adquirir objetos cosméticos.

De momento, Among Us 2 no tiene fecha de lanzamiento oficial, ya que su desarrollo aún no empieza como tal. InnerSloth afirma que primero diseñarán el título en PC para luego adaptarlo a smartphones.