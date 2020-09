Si Fall Guys y Microsoft Flight Simulator 2020 dominaron la escena de videojuegos en agosto, entonces Among Us ya es la sensación absoluta en lo que va de septiembre. Lo más extraño es que se trata de un título publicado en 2018. ¿Qué tiene de especial? y ¿por qué se ha convertido en el título del momento?

El factor más curioso de este videojuego es su repentina alza en popularidad tras casi dos años de ser publicado, algo que evitó que se convierta en otra de las tristes historias indie olvidadas en Steam y en otras plataformas como Play Store y la App Store.

¿De qué trata Among Us?

Aun así, su éxito es resultado de su peculiar gameplay basado en la sospecha, el trabajo en equipo, el engaño, el sigilo y en una dinámica de coordinación que te mantendrá enganchado porque puede resultar diferente en cada partida, dependiendo de los jugadores.

En Among Us, viajamos en una nave, y otro tipo de mapas, junto a tripulantes de los cuales uno, dos o hasta tres pueden ser impostores. La tarea de estos últimos es asesinar al resto, mientras que los que no lo son deben completar tareas y sobrevivir.

Nadie, a excepción de ellos mismos, sabe quiénes son los impostores al inicio de una partida. En esto se basa quizá la mecánica más importante e interesante de Among Us, puesto que podemos llamara a ‘reuniones’ cada vez que sospechemos de algo, o vemos un cadáver, para deliberar abiertamente con todos los jugadores (incluidos los impostores).

Es en estas reuniones donde se encuentra la mayor riqueza de Among Us, pues todos tendrán la oportunidad de dar su punto de vista y los impostores hasta intentarán engañar a todos, culpando a otros o cualquiera que sea su estrategia de persuasión. El resultado es una especie de Clue o Project Winter con ese chat agregado que hace todo más divertido.

Among Us se debe a su comunidad. Gracias a su imprevisto éxito en Twitch y su consecuente popularidad, encontrar partida es algo seguro. También podemos hacerlas privadas e interactuar solo con amigos, pero su efectiva receta lo hace divertido de jugar hasta con desconocidos.

¿Cómo llegó Among Us a ser tan conocido después de casi dos años desde su salida al mercado? Esa es quizá la parte más emocionante. El título conquistó Twitch de la noche a la mañana y, tal cual Fall Guys hace unas semanas, escaló posiciones dejando atrás a gigantes como Fortnite (con temporada recién estrenada), Minecraft, GTA, etc. Demostrando, una vez más, que en esta industria hay mucho para sorprender.

¿Cómo jugar Among Us?

Among Us está disponible para comprar y descargar para PC en Steam por tan solo 11.50 soles, pero también está disponible gratis para Android, a través de Play Store, y iPhone, por medio de la App Store.