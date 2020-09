Rocket League: el juego de fútbol con carritos chocones será gratis para PS4 y PC desde setiembre

Rocket League lleva cerca de 5 años en la cima de casi todo ranking de ventas de videojuegos en las plataformas donde ha estado disponible. Su éxito es innegable y ahora, lejos de estar desfasado, sus desarrolladores han decidido convertirlo en un juego gratis para PS4, PC, Xbox One, Switch y más.

A través de su sitio web oficial, los desarrolladores de Rocket League confirmaron que el pase a free-to-play ocurrirá a mediados de septiembre, es decir, a semanas de que finalice el verano en hemisferio norte, tal como lo habían anunciado a fines de julio.

Rocket League pasará a ser un juego gratuito al mismo tiempo que se publica en la Epic Games Store para PC. Aun así, los que tienen el juego en Steam todavía podrán jugarlo y recibir soporte completo para el mismo con actualizaciones y todas las funciones.

Por el lado de las consolas, Rocket League podrá jugarse a experiencia completa en PS4 y Nintendo Switch, puesto que no se necesitará una suscripción a PS Plus ni a Nintendo Switch Online, pese a ser un juego principalmente online; sin embargo, los usuarios de Xbox One sí necesitarán estar suscritos a Xbox Live Gold para acceder al juego en línea.

Aquellos jugadores de todas las plataformas que ya tengan Rocket League adquirido hasta antes de que se vuelva gratuito, serán recompensados por su preferencia con el siguiente contenido:

- Todos los DLC de la marca Rocket League publicados antes de ser free-to-play

- El título “Est. 20XX” mostrando el primer año que jugaste Rocket League

- Más de 200 artículos comunes actualizados a calidad ‘Legacy’

- Aumento del Cosmos Dorado

- Banner de jugador cazadora

- Ruedas Dieci-Oro