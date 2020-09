La PlayStation 5 llegará con un puerto menos de audio con respecto a la PS4

La PS5 aún no está desvelada al 100 % y así lo demuestran algunos de los detalles que se van revelando de la misma y no necesariamente por parte de Sony. La última es la ausencia de una importante característica de audio que importará mucho para quienes tienen sistemas complejos o algo antiguos: un puerto de audio óptico.

¿Qué es un puerto de audio óptico? Se trata de una de las diversas conexiones que existen en muchos dispositivos para transferir los datos de audio. Es especialmente conocida para algunos usuarios de PS4 por haber sido eliminada en la PS4 Slim. Ahora, se ha confirmado que la PS5 tampoco la llevará.

Algunos sistemas de audio como los home theaters o cierto tipo de auriculares avanzados de hace algunos años suelen tener este tipo de conexiones, enfocados en una buena fidelidad de audio y una alta inmersión; sin embargo, el mismo ha venido cayendo en desuso últimamente, por lo que una conexión HDMI podría bastar para la mayoría de usuarios.

Aun así —y tal como lo señala el portal Hobbyconsolas— la sorpresa ha sido quizá la forma en cómo se ha dado a conocer esta característica. Microsoft también se deshizo de los puertos de audio digital para la Xbox Series X, pero lo confirmó directamente a través de Phil Spencer, quien señaló que “el coste marginal de todo es importante”.

El hecho no ha sido confirmado por Sony, sino por el fabricante Astro, que publicó la lista de auriculares y accesorios que comercializarán para la PS5. Entre ellos está un adaptador divisor de HDMI a óptico, producto cuya única razón de ser es la ausencia de un puerto TOSLINK óptico en la consola.

Este producto en particular dividirá la señal del audio proveniente del cable HDMI en la PS5, dejando que la señal de video 4K siga su rumbo, sin generar ningún tipo retraso, según afirman. También será compatible con HDMI 2.1 y HDCP.

Algunos usuarios han expresado su entendible malestar en redes sociales y foros especializados. Uno de ellos replicó: “¿Qué pasa que todo el mundo tiene que tener un home cinema de última generación? O peor aún, ¿qué hago con mis audífonos Sony de 700 euros que tienen entrada y salida óptica? ¿Los echo a la basura?”.

“Mi home cinema es antiguo, sí, pero es que la calidad de sonido de mi equipo ya no está en los catálogos de amplificadores con sistemas home, a no ser que embargues un riñón. Esperemos que no codifiquen el audio para que la salida óptica de mi pantalla pueda dar de salida el 5.1 de la consola” agregó.