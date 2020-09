Nuevos detalles respecto al lanzamiento de PS5 salen a la luz. Sony mantiene su palabra de poner a la venta su nueva consola en 2020, pero su debut no sería en simultáneo para todos los países. Esto se debe a que el último tráiler de Call of Duty: Black Ops Cold War revela un estreno escalonado de PlayStation 5.

¿A qué nos referimos con esto? Sucede que hace algunas horas la cuenta de PlayStation en YouTube subió un tráiler de la versión digital del esperado shooter bélico Call of Duty: Black Ops Cold War, donde se mencionan dos fechas de lanzamiento para PS5.

Según se puede leer en la cinemática del videojuego, PS5 debutaría antes en Estados Unidos y Canadá, pues su lanzamiento ocurriría en “fiestas” de 2020, posiblemente noviembre, mientras que los gamers en el resto del mundo podrían adquirir la consola a finales del presente año; es decir, en diciembre.

Lo mostrado en dicho tráiler desmentiría la filtración de la web china My Drivers, donde se señala que el estreno de PlayStation 5 sería primero en Japón el 14 de noviembre y el 20 del mismo mes en el resto del mundo.

Si bien Sony no se ha pronunciado respecto a ambas informaciones, es llamativo que el tráiler de Call of Duty Black Ops Cold War y la web china coincidan en que el debut de PlayStation 5 no sería en simultáneo, sino escalonado.

PUEDES VER PS5: wifi de la consola sería superior al de la PS4 y mejoraría el juego online

Por otro lado, es importante mencionar que en la web dedicada a PlayStation 5 abrió el registro para que solo los gamers que residen en Estados Unidos puedan ingresar a un concurso que les permitirá reservar la tan esperada consola de videojuegos de siguiente generación.