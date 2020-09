¿Cuánto cuesta armar una mega computadora gamer en nuestro país?

En las últimas décadas la industria del entretenimiento gamer se ha vuelto una de las preferidas por los usuarios de internet. Las competencias, transmisiones en directo por streaming y los sponsors han llegado a profesionalizar la comunidad de los videojuegos y lo han convertido en un nuevo oficio que capta el mayor interés en los jóvenes.

Según el portal E-Sports Earnings, que presenta información de libre acceso de la comunidad gamer a nivel internacional, en el mundo hay más de 80.000 profesionales de los videojuegos, quienes conforman 1.135 equipos. Hasta el 2020, se han realizado 40.019 torneos de los 488 que presenta la plataforma, entre ellos Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Fortnite, League of Legends y Starcraft II.

El Perú no es ajeno a esta corriente mundial. En sus casi cinco años de carrera, Christian ‘Accel’ Cruz, profesional de Dota 2 y miembro del equipo Infamous Gaming, organización de esports profesional con sede en Lima, ha recaudado más de 83.000 dólares. En el 2018, los gamers Alonso ‘Kotaro Hayama’ Lion y Steven ‘Stinger’ Vargas ganaron 18.500 dólares y se convirtieron en ese año en los dos profesionales con mayores ganancias.

Sin embargo, ostentar el título de gamer y volverse un ducho en la materia desde la comodidad de casa, también requiere una inversión importante. José González Mestanza, jefe de operaciones del afamado grupo Infamous gaming, estima los costos para iniciar como un “gamer estándar, un dotero”. “Lo primero que hay que tener en cuenta es no hacer un cuello de botella, es decir no mezclar un procesador básico con una tarjeta de video potente, pues uno limitará al otro”, puntualiza.

Con este dato, el primer paso para armar una supercomputadora gamer es el CPU. Para esto, González explica un poco sobre las marcas AMD e Intel. “El primero tiene números bonitos en cuanto a potencia de gigahertz y nanómetros, pero su problema es el multitask; cuando se necesitan abrir múltiples paredes en simultáneo esta marca genera bajo rendimiento”, precisa. “Por eso, particularmente, recomiendo los modelos 9400 o 9600K de Intel corei5 novena generación, que te cuestan entre 230 y 320 dólares”, agrega el experto, quien detalla que los precios de las galerías de Wilson, en el Centro de Lima, están en un rango módico.

El precio medio de una PC Gamer, según José González, podría costar 2,000 dólares aprox. (Foto: Difusión)

Pero un buen CPU debe ir acompañado de una buena placa madre, o como lo llama José: la columna vertebral de la computadora. Sus primeros equipos eran de la línea Orux, de la marca Gigabyte, y hasta la fecha no ha tenido fallas con ello. “Por ejemplo, una placa Orux modelo v370 o Z370 te puede costar entre 150 y 400 dólares, y esto es importante porque no te presentan problemas con las configuraciones de tu memoria RAM, lo que sí podría pasar con una placa de la marca ASUS, según mi experiencia”, comenta González, también coach en nuevas tecnologías.

La tercera herramienta para armar esta suerte de Frankenstein computarizado es elegir una buena memoria RAM. Algunos jugadores utilizan una de 16 GB, lo que te sirve para ‘streamear’ y utilizar Office sin problema alguno. Sin embargo, José prefiere usar dos bancos de 8 GB. “De esta manera hacen dual channel y se potencia el rendimiento de ambas. Una de 2.600 megahertz de frecuencia te cuesta 52 dólares”, aconseja González. Esta herramienta podría entenderse como una de las más económicas.

No obstante, su antípoda es la tarjeta de video, hardware encargado de renderizar los filtros y motores gráficos. Entre las marcas que José destaca está EVGA, una de las top del mercado. “Entre las más usuales están la 1050 y la 1060. Por ejemplo, con la primera no llegas a ver con exactitud los poderes de los hérores en Dota, así que no aguanta. Con la segunda se puede llegar a ver a 1080 Hp, pero sin filtros adicionales. El precio varía entre los 330 y 420 dólares”, detalla el miembro de Infamous gaming desde el 2016.

A pesar de que la máquina sea potente, no estará completa sin un buen suministro de electricidad, que vele por el buen manejo de los cableados eléctricos, el pozo a tierra y suministra energía necesaria a complementos como el procesador, la memoria RAM, etc. Según el entrevistado, uno bueno debe tener una fuente de certificación de más del 80% de estándar de calidad. Entre las marcas conocidas están White, Silver, Platinium, Gigabyte, entre otras. “Yo recomiendo las EVGA, que te cuestan entre 90 y 120 dólares”, sugiere González.

Culminadas las partes del sistema operativo, vale poner énfasis en el case de la computadora. Lo recomendable es uno de dos a tres ventiladores para brindar un espacio en el que se puedan ordenar los cables de la parte trasera del equipo. Si el procesador no se refrigera, la placa rebotará en la pantalla una imagen azul y el equipo se apagará. Y a la larga se irá malogrando. “Un buen case es el de la marca Cooler Master, que oscila entre los 120 y 600 dólares”, manifiesta.

Los periféricos

No menos importante son los accesorios finales como el monitor, el mouse, el teclado y los auriculares. Para el primero, una computadora amerita un monitor de 144 hertz de estándar, que cuesta entre 300 y 600 dólares.

El mouse, de hecho, es muy importante. “Esto es relevante porque debe amoldarse a ti, es difícil conseguir uno ergonómico, pero la marca Razer deathadder es el padre en estos modelos que cuestan un aproximado de 70 dólares”, cuenta José. Sobre el teclado, el especialista exhorta a investigar la garantía, pues de nada sirve uno con decenas de luces si no es el adecuado. “La marca Hyperex es la línea gamer de Kingston, están entre los 78 y 180 dólares”, comenta.

Periféricos gamer

Finalmente, si juegas Shotter, por ejemplo, unos audífonos con micrófono incorporado son esenciales. “Aquí es importante porque en este juego no solo apuntas al enemigo, sino también lo escuchas y sientes cuando se aproxima”, dice el experto. La línea Hyperex tiene auriculares que van desde los 90 hasta los 130 dólares. En conclusión, el precio medio para armar una mega computadora y sumergirse en los videojuegos bordea los 2.000 dólares, una inversión nada despreciable si tomamos en cuenta la infinidad de cosas que se pueden hacer.

Las PC gamer armadas

Pero como en épocas de pandemia el bolsillo no es tan generoso, también existe la opción de comprar una PC ya armadas, a precios distintos de los mencionados por el experto. En el país existen distintas opciones para adquirir este tipo de maquinas, encontrándose algunas de las más conocidas en las galerías en el Centro de Lima.

Hernán Castillo, administrador de la Posehar Computer, señala que en su tienda la PC gamer más económica puede costar S/ 1.290. “A ese precio te llevas una micro pentium 3.2 Ghz Intel con una placa H 81, un disco duro con una capacidad de un terabyte, una pantalla 21.5 LED y un case certificado con teclado y mouse”, explica.

Y si se quiere invertir un poco más, también existen los de gama media, que fluctúan entre un precio de S/2.650. Esta trae un sistema Micro Core i5 2.9 Ghz de nove generación, una placa 310 pro, una memoria DDR4 de 8 GB, una tarjeta de video de 2 GB, una pantalla 19.5 LED, además de teclado, mouse y case estándar ATX. “Y los números siguen en aumento hasta los 3.000 soles, que es un precio estándar en el mercado nacional”, informa el vendedor.