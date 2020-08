Street Fighter II: ¿por qué su rivalidad con The King of Fighters fue una de las más feroces y recordadas?

Para muchos amantes de los videojuegos que vivieron en carne propia la época de oro de las máquinas arcade (o recreativas) durante los años 90, el mundo de aquel entonces podía dividirse en dos tipos de personas: los que preferían Street Fighter y los que optaban por The King of Fighters ¿Qué tan feroz fue aquella rivalidad entre Capcom y SNK que no hizo más que beneficiar a los usuarios de a pie como nosotros?

Esta rivalidad se remonta a los orígenes del género de lucha en los videojuegos, específicamente, a finales de los años ochenta, y a uno de los primeros títulos en intentar darle a la fórmula: Street Fighter.

Pocos lo saben, pero las sagas de The King of Fighters y Street Fighter tienen algo en común: Takashi Nishiyama, un diseñador japonés que trabajó en el primer videojuego de la saga de Capcom (1987) pero que luego migró a SNK, desde donde diseño el primer título de Fatal Fury (1991).

The King of Fighters sería, ya en 1994, un crossover de algunos títulos de lucha de SNK (Fatal Fury, Art of Fighting, etc) en un intento por contrarrestar el abismal éxito de Street Fighter II, título que fue lanzado poco antes del primer Fatal Fury, sin la participación Nishiyama.

A diferencia de Fatal Fury, The King of Fighters logró por fin representar una amenaza verdadera para Capcom, que se sentía muy segura con el éxito de Street Fighter, al punto de lanzar constantes actualizaciones al mismo juego con mejoras mínimas (Champion Edition, Turbo Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo, etc).

The King of Fighters se convirtió en una alternativa perfecta y en una buena excusa para que Capcom reúna esfuerzos en la mesa de diseño y nos sorprenda con más títulos como sus crossover con Marvel y las continuaciones a SF2: Street Fighter Alpha y Street Fighter 3.

Ambas sagas compitieron directamente durante toda la década de los noventa, hasta que SNK enfrentó un periodo de crisis económica que desembocaría en una alianza con Capcom, lo que permitiría los ahora clásicos Capcom vs SNK.

Esta legendaria disputa ha sido abordada a gran detalle por el youtuber español Heidern73, quien ha realizado una serie documental sobre la fuerte competencia entre SNK y Capcom, y cómo benefició a los gamers de aquella época. Aquí te compartimos todos los episodios: