Si te la pasas haciendo screenshots de ciertos lugares que encuentras mientras disfrutas alguno de los videojuegos exclusivos de PS4, para usarlos como fondo de pantalla de videollamadas, es momento que te detengas. PlayStation está regalando impresionantes imágenes que podrás mostrar mientras está en un videocall con tus amigos desde Zoom.

Mediante el blog de PlayStation, la compañía anuncia que los gamers podrán acceder a un gran catálogo de fondos de pantalla inspirados en juegos que se estrenaron en PS4, los cuales podrás descargar completamente gratis en tu PC.

Hay para todos los gustos, ya que PlayStation ha seleccionado los mejores escenarios que alguna vez exploraste cuando jugabas Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Concrete Genie, Death Stranding, Dreams, God of War, Gran Turismo, Ico, inFamous, Little Big Planet, MBL The Show, Ratchet & Clank, Shadow of the Colossus, The Last of Us y Uncharted.

Obtenerlos es muy sencillo. Lo único que debes hacer es ingresar al blog de PlayStation (click a este enlace) y dirigirte hacia abajo, donde encontrarás imágenes en alta calidad de juegos desarrollados por estudios como Sucker Punch Productions, Naughty Dog, Insomniac Games, Santa Monica Studios, entre otros.

Una vez que hayas encontrado la imagen que te gusta, presionas sobre la foto que te llevará a otra ventana, le das click derecho al multimedia para descargarlo en tu computadora y lucir los fondos de pantalla de juegos de PS4 en tu próxima videollamada desde Zoom.