Los gamers que disfrutan del juego de realidad aumentada en smartphones antiguos están preocupados con la reciente publicación de Niantic. El estudio acaba de confirmar la lista de teléfonos iPhone y Android que dejarán de ser compatibles con Pokémon GO.

Mediante un comunicado en la web de Pokémon GO, Niantic confirmó que en octubre realizará una gran actualización que afectará a los usuarios con teléfonos que utilicen Android 5, iOS 10 o iOS 11, por lo que deberán tomar medidas si quieren seguir disfrutando del juego de realidad aumentada.

Los entrenadores que tengan las versiones de los sistemas operativos mencionados en sus dispositivos, no podrán acceder al videojuego, así como a las pokémonedas y los objetos en sus cuentas cuando la actualización 0.189 del aplicativo sea liberada a mediados de octubre.

Smartphones iPhone y Android que dejarán de ser compatibles con Pokémon GO

iPhone 5s

iPhone 6

Sony Xperia M4

Sony Xperia M5

Sony Xperia C5 Ultra

Sony Xperia C4

Samsung Galaxy E5

Samsung Galaxy S5 Plus

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy Xcover 3

Samsung Galaxy J1

Motorola Moto E (segunda generación)

HTC Desire 520

HTC Desire 826

HTC One E9+

HTC One M8s

LG K10

LG G4 Stylus

LG G Pro 2

LG G4c

LG G2

LG G Pro 2

Huawei Honor 7

Xiaomi MI 2

En general los teléfonos Android que se hayan puesto a la venta entre los años 2013 y 2015 no serán compatibles con la próxima versión de Pokémon GO.

No obstante, para los jugadores que logren instalar y jugar Pokémon GO en alguno de los smartphones Android de la lista o iPhone, tras la actualización 0.189, Niantic no se responsabilizará ni ofrecerá compatibilidad con estos equipos en caso surjan problemas técnicos.