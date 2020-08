Left 4 Dead 2, el veterano videojuego de supervivencia zombie hecho por Valve que aún es muy popular en Steam, recibirá una actualización de contenido por primera vez en ocho años. Así lo acaban de anunciar sus propios desarrolladores.

La actualización llevará por nombre The Last Stand y una de sus principales particularidades consiste en que es producida por fans de la saga. Sin embargo, será publicada de forma oficial por Valve.

The Last Stand estará basada en una campaña que ya ha estado disponible por algún tiempo en la Steam Workshop, la plataforma de contenido hecha por la comunidad (mods). Aunque, de momento, no se conocen mayores detalles sobre las novedades que traerá.

Left 4 Dead 2 está a punto de cumplir 11 años. Fue lanzado un año después de su antecesor (2009) y mantiene sus servidores activos, así como una gran comunidad dedicada al juego tanto en su versión de PC (Steam) como Xbox 360.

La descripción oficial de The Last Stand indica: “Han pasado muchos años desde que la infección golpeó por primera vez. Silencio en la radio, sin señales de vida, nada más que esperanzas persistentes. CEDA no nos va a salvar, pero hay una esperanza. Algunas almas valientes continúan la lucha contra viento y marea y pronto todos podremos beneficiarnos de su resiliencia”.

The Last Stand traería uno de los mapas clásicos de Left 4 Dead 2 (el primer juego de la saga) que no fue incluido con el lanzamiento de L4D2 en 2009. Además, lo más probable es que haya más contenido que, por el momento, no ha sido anunciado formalmente.