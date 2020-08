Fall Guys es uno de los videojuegos indie que se pueden descargar gratis PS4 durante agosto, gracias al servicio PlayStation Plus; sin embargo, la promoción culminará en muy pocas horas, por lo que deberás comprarlo si quieres jugarlo en la consola.

¿A qué se debe esto? PlayStation Plus es un servicio de paga al que está suscrito un considerable grupo de gamers de PS4, quienes reciben de manera mensual un par de videojuegos para descargar gratis. En agosto Fall Guys: Ultimate Knockout fue parte de esta promoción, pero si en las próximas horas no lo consigues por este medio, te verás obligado a pagar si quieres jugarlo.

Según se lee en el blog oficial de PlayStation, a partir del 1 de setiembre, el servicio que permite el juego online, PS Plus, renovará su catálogo y permitirá la descarga sin costo alguno de Street Fighter V y PUBG.

Ten en cuenta que Fall Guys es un juego multijugador online, lo que significa que si lo compras y no estás suscrito a PlayStation Plus no podrás jugar con tus amigos. Lo mismo sucederá si lo descargaste en tu PS4 cuando estaba de promoción, pero si tu membresía acaba de vencer, ya no tendrás acceso al título.

Fall Guys no es el único videojuego que puedes descargar gratis en tu PS4, ya que PS Plus también te deja añadir a tu biblioteca el shooter bélico Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

No olvides que Fall Guys tendrá un precio de 19.99 dólares desde mañana 1 de setiembre y estrenará su temporada 2 muy pronto con nuevos videojuegos y trajes que están inspirados en la Edad Media. Este contenido llegará a PS4 y PC, las únicas plataformas donde se puede disfrutar el Battle Royale por el momento.