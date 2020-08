PS4: Sony quiere estrenar los videojuegos exclusivos de su consola en PC

Sony la tiene muy clara. La compañía planea expandir su mercado en la industria y para ello ofrecerá sus videojuegos exclusivos. A lo que nos referimos es que la empresa tendría decidido llevar más juegos de PS4 creados por sus estudios a PC.

A inicios de agosto fuimos testigos del estreno de Horizon Zero Dawn, videojuego exclusivo de PS4 desarrollado por Guerrilla Games, en PC desde la tienda de Steam y aunque recibió muchas críticas por parte de la comunidad debido a fallas en los gráficos, el título ya vendió 11 millones de copias en su versión para computadoras.

Los planes de Sony fueron especificados en el último reporte financiero de la compañía, donde hablan sobre mejoras en el servicio de red, así como promover su rentabilidad mediante sus videojuegos ‘first-party’ de PlayStation 4 en computadoras.

“Esto implica aumentar los servicios activos y el tiempo de juego, mejorar los servicios de red y hacer cumplir el contenido IP para que los consumidores elijan PlayStation como su plataforma de elección [...] Exploraremos expandir nuestros títulos first party a la plataforma de PC, con el fin de promover un mayor crecimiento en nuestra rentabilidad”, se lee en el informe de Sony.

Aunque no se específica qué videojuego exclusivo de PS4 se estrenará en PC, el hecho de que Sony haya tomado tal decisión ya emociona a los gamers, debido a que entre los juegos first-party se encuentran: Bloodborne, Marvel’s Spider-Man, God of War, Days Gone, The Last of Us Part II, Infamous First Light, Infamous Second Son, por mencionar algunos.

PUEDES VER Cinco ventajas que tenían la PS1 y la PS2, y que ya no tiene la PlayStation 4

Recordemos que en marzo Hermen Hulst, director de Sony Worldwide Studios, conglomerado de estudios de exclusivos de PS4, dijo lo siguiente respecto a llevar los first-party a PC: “Creo que es importante que nos mantengamos abiertos a nuevas ideas sobre cómo introducir PlayStation a más personas. Debemos señalar a la gente lo que posiblemente se hayan perdido si no cuentan con una PlayStation 4”, finalizó.