Pokémon GO: conoce los eventos que trae la megaevolución para septiembre

En Pokémon GO ya están comenzando a implementar las megaevoluciones y es gracias a ello que se han desbloqueado algunas tareas de “Megadescubrimiento” que debes completar antes de poder hacerlo. Además, habrá un gran evento temático en septiembre relacionado con las criaturas megaevolucionadas.

Nueva investigación especial

Se trata de una nueva investigación especial llamada “Un megadescubrimiento”. En ella, el profesor Willow nos cuenta todo lo que ha descubierto sobre la megaevolución, y nos servirá para aprenderlo todo sobre esta nueva mecánica. La recompensa por completarla será conseguir un Mega-Beedrill.

Megadescubrimiento 1/4

Envía 3 regalos a tus amigos – Recompensa: 10 Pokébolas

Gana un caramelo caminando con tu compañero – Recompensa: 10 superpociones

Captura 15 Pokémon – Recompensa: 25 Beedrill Megaenergía

Recompensa total: 3 caramelos raros, un encuentro con Weedle y 5000 XP

Megadescubrimiento 2/4

Mejora un Pokémon 5 veces – Recompensa: 20 Weedle Candy

Evoluciona 2 Weedle – Recompensa: 2,000 Polvos de estrella

Derrota a 3 Team Go Rocket Grunts – Recompensa: 1 pase de incursión premium

Recompensa total: 1 Charge TM, 100 Beedrill Megaenergía y 5,000 XP

Megadescubrimiento 3/4

Gana una incursión – Recompensa: 6 reanimaciones

Batalla en una mega incursión – Recompensa: 2 bayas de piña plateadas

Atrapa 10 Pokémon – Recompensa: 6 hiperpociones

Recompensa total: 3 caramelos raros, 100 Beedrill Megaenergía, 5000 XP

Megadescubrimiento 4/4

Recompensa de reclamo – Recompensa: 1500 Polvo Estelar

Recompensa de reclamo – Recompensa: 1500 Polvo Estelar

Recompensa de reclamo – Recompensa: 1500 Polvo Estelar

Recompensa total: 5,000 XP, 25 Beedrill Megaenergía, 1,500 Polvo Estelar

Gran evento temático

Gracias a la megaevolución tendremos más eventos en septiembre en Pokémon GO. Serán tres semanas temáticas, y en cada una de ellas tendremos que llevar a cabo una tarea concreta relacionada con esta transformación de las criaturas.

-Martes 1 de septiembre – lunes 7 de septiembre: participar en muchas megaincursiones para ganar megaenergía y poder megaevolucionar a nuestros Pokémon.

-Viernes 11 de septiembre – jueves 17 de septiembre: combatir junto a los Pokémon megaevolucionados en gimnasios, contra el Team GO Rocket y otros entrenadores (salvo en la Liga Combates GO, que aún no permite la megaevolución).

-Martes 22 de septiembre – lunes 28 de septiembre: gana la amistad de los Pokémon megaevolucionados dándoles de comer, jugando con ellos y sacándoles instantáneas.