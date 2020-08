¿Cómo saber si un videojuego correrá con normalidad en tu PC antes de instalarlo?

Quizás no lo sepas, pero existe una forma de saber si un videojuego se ejecutará con normalidad en tu PC o laptop sin haberlo instalado, esto con el objetivo de que no pierdas tiempo o dinero en comprarlo.

En la actualidad, la mayoría de juegos requieren de una buena computadora; por ese motivo, los ’gamers’ profesionales invierten mucho dinero para armar potentes equipos y así no tener problemas.

Sin embargo, hay personas que no pueden tener una PC gamer, pero desean disfrutar del videojuego de moda. Antes de comprarlo, es recomendable saber si correrá con normalidad o no en tu ordenador.

¿Cómo verificarlo? La forma más común es revisando los requisitos mínimos que pide el juego y ver si tu computadora los cumple. Lo malo es que mucha gente no sabe cómo hacer esta comparación.

Afortunadamente, existe una herramienta que te ayudará a resolver esa duda. Su nombre es Can you run it y funciona de forma gratuita, solo debes entrar a su página web.

Una vez que visites dicho portal, verás un recuadro donde deberás escribir el nombre del videojuego que quieres instalar. Luego de un breve análisis, la pantalla mostrará si cumples con los requisitos mínimos.

El portal muestra además una lista de los juegos más buscados por sus usuarios, así que si el tuyo se encuentra allí, no será necesario que lo escribas en el recuadro. Te dejamos un video que te muestra cómo usar la herramienta.