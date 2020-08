Pokémon GO no quiere perder la popularidad que mantiene desde su lanzamiento en 2016, por lo que en septiembre también recibirá una buena cantidad de eventos como el regreso de Victini, incursiones con Pokémon legendarios, las megaevoluciones y mucho más. Aquí te dejamos las fechas y horarios para que no te pierdas de ninguno.

Hora del Pokémon destacado

Niantic ha informado en su web oficial que dentro de los eventos de Pokémon GO del próximo mes estarán las horas de los Pokémon destacados, que se celebrarán cada martes a las 6.00 p. m. (horario local). Este mes será muy especial, pues habrá 5 eventos de este tipo. Las criaturas destacadas serán Eevee, Houndour, Tentacool, Spearow y Skitty. A continuación te contamos sobre los bonus que estarán activos.

-Martes 1 de septiembre: Eevee con bonus del doble de puntos de experiencia por atrapar Pokémon.

-Martes 8 de septiembre: Houndour con bonus del doble de Caramelos por atrapar Pokémon.

-Martes 15 de septiembre: Tentacool con bonus del doble de Caramelos por transferir Pokémon.

-Martes 22 de septiembre: Spearow con bonus del doble de puntos de experiencia por evolucionar Pokémon.

-Martes 29 de septiembre: Skitty con bonus del doble Polvo Estelar por atrapar Pokémon.

Jefes de incursión legendarios

Otro detalle interesante de septiembre es que cada semana los entrenadores tendrán la oportunidad de participar en incursiones de 5 estrellas contra Pokémon legendarios diferentes. Estos personajes también aparecerán con mayor frecuencia durante la hora de incursiones legendarias, que ocurre cada miércoles a las 6.00 p. m. (horario local).

-Del 21 de agosto al 10 de septiembre (3.00 p. m.) — Heatran

-Del 10 al 18 de septiembre (3.00 p. m.) — Cresselia

-Del 18 al 25 de septiembre (3.00 p. m.) — Articuno

-Del 25 de septiembre al 2 de octubre (3.00 p. m.) — Zapdos.

Noche de Combates GO

El jueves 24 de septiembre de 2020 desde las 18.00 hasta las 23.59 (hora local), recibirás el doble de Polvo Estelar por ganar combates, finalizar series de combates y subir de rango en la Liga Combates GO. También podrás completar 20 series de combates de la liga, en comparación con las cinco series habituales, hasta disputar un total de 100 combates.

Investigación especial con Victini: investigar una energía misteriosa

Victini regresa a Pokémon GO. Esta criatura singular regresará al juego y estará disponible para todos los entrenadores. Lo único que tendrán que hacer para ganarse un encuentro con él es cumplir con los requisitos de la nueva investigación especial, encontrar una energía misteriosa, que asignará el profesor Willow.

Jessie y James se despiden

Desafortunadamente, hay una mala noticia para los jugadores que amaron combatir contra los miembros del Equipo Rocket, Jessie y James, ya que a partir del 30 de septiembre dejarán de aparecer a bordo de su icónico globo aerostático de Meowth.

Evento para las megaevoluciones

Durante el mes de septiembre se extenderá un evento dedicado a la megaevolución. Del 1 al 7 de septiembre el objetivo será completar megaincursiones. Del 11 al 17 de septiembre habrá que combatir utilizando Pokémon megaevolucionados contra el Team GO Rocket y en los Combates de entrenador. Del 22 al 28 de septiembre habrá que ganarse la amistad de Pokémon megaevolucionados, jugando con ellos y sacándoles fotos.