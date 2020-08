Más juegos gratis llegan para un sector de los usuarios de PS4. Acaba de confirmarse que Street Fighter V y PUBG, el título que puso de moda el género Battle Royale, se podrán descargar sin costo alguno en setiembre gracias a PlayStation Plus.

El anuncio de esta promoción que involucra a PlayStation Plus se publicó en el blog de PlayStation y la novedad se encuentra en PlayerUnknow’s Battlegrounds, ya que el videojuego conocido en la comunidad como PUBG recibirá una gran actualización en los próximos días, lo que concreta el hecho de que se podrá descargar completamente gratis.

¿Cuándo podrás descargar PUBG y Street Fighter V?

Anota estas fechas. Si tienes una suscripción activa al servicio de paga PS Plus, Street Fighter V y PUBG tendrán la etiqueta de juegos gratis para descargar en PS4 desde el martes 1 de setiembre. Esta promoción estará disponible hasta el próximo 5 de octubre cuando PlayStation libere la próxima pareja de títulos.

En el caso de Street Fighter V, los usuarios podrán descargar la Arcade Edition del título, que incluye los modos arcade, combate de equipo y combate adicional. También tendrán acceso al modo online del título.

Recuerda que estos videojuegos recién estarán disponibles en setiembre. Podrás descargar el exitoso Battle Royale Fall Guys: Ultimate Knockout y Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered - que estará en PlayStation Plus desde el 1 de setiembre - para luego pasar a juegos de paga en PlayStation Store, tienda digital de PS4.