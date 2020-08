PS4: Fall Guys es el juego más descargado en la historia de PlayStation Plus

Ni Call of Duty, ni Shadow of the Colossus ni el mismo The Last of Us Remastered lograron lo que acaba de conseguir el ya mundialmente conocido Fall Guys. El videojuego es el más descargado en la historia de PS Plus, servicio de suscripción de PS4, y por buenas razones.

Fall Guys debutó el pasado 4 de agosto en la PC y la PS4; sin embargo, desde su lanzamiento, el juego también ha estado disponible para descargar sin cargo adicional a todos los suscriptores de PlayStation Plus.

Desde aquella fecha, la fama de Fall Guys no ha dejado de crecer, convirtiéndose en un fenómeno de redes sociales tal como lo fue Fortnite en su momento. Tras semanas desde su debut, ya es seguro decir que la moda de este juego no será pasajera y que tiene mucho camino por delante.

Así lo demuestra el récord que acaban de celebrar en redes sociales, específicamente, desde la cuenta oficial de PlayStation en Twitter, donde felicitaron a Mediatonic —el modesto desarrollador del título— por su hazaña.

El éxito se replica en la otra plataforma de PC, precisamente en Steam, donde Fall Guys continúa presente en el top de ventas semanales. Dicha versión ya vendió más de 2 millones de unidades a inicios de agosto y puede adquirirse por S/ 37 desde este enlace.

El rotundo triunfo de Fall Guys cayó de sorpresa en un mercado donde aún existe el temor por géneros saturados como el Battle Royale; aun así, Mediatonic supo combinar grandes elementos de dicho estilo como de juegos de tipo Party y ahora muchos esperan con ansias la llegada de la segunda temporada disponible en aproximadamente 40 días.

Devolver Digital, compañía distribuidora que apostó por Fall Guys —después que la recharazon otras 10— no dudó en unirse a la celebración y compartió otro mensaje en Twitter agregando que el juego ya vendió 7 millones de unidades en Steam.

La cuenta oficial de Fall Guys afirmó, por su parte: “completamente impresionados por esto. Es tan genial y sobrecogedor ver cuánta gente, de todas las edades, de todo el mundo, han estado disfrutando de Fall Guys. Todo el equipo de Mediatonic y Devolver Digital están super agradecidos por su apoyo. ¡Son los mejores!”.