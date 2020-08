Pokémon GO recibirá mucho contenido basado en la megaevolución en cuestión de horas. Este fenómeno que apareció por primera vez en la sexta generación de la franquicia será parte de varios modos de juego dentro del videojuego de Niantic; sin embargo serán temporales. Conoce cómo se verán las mega incursiones.

Pokexperto, una conocida cuenta de Twitter referente a los videojuegos y anime de Pokémon, acaba de publicar una serie de fotografías protagonizadas por Mega Blastoise, Mega Charizard X y Mega Beedrill, quienes lucen muy imponentes.

Según se aprecia en las fotografías, los fans del videojuego de Niantic podrán participar de mega incursiones. Uno de los jefes de estas nuevas incursiones sería Mega Blastoise, quien alcanzaría los 50.000 puntos de combate y tras derrotarlo podrían tener la oportunidad de capturarlo.

Por otro lado, tenemos a Mega Charizard X en el nuevo modo de juego que recibió Pokémon GO, nos referimos a la Liga de Combates GO. Esta criatura megaevolucionada aparece utilizando Sofoco contra un rival, pero no se detalla si el ejemplar alcanzó esta transformación durante la batalla o es que el usuario tendrá la oportunidad de armar un equipo solo de megas.

No obstante, las últimas fotografías con Mega Beedrill parecen revelar cómo es que funcionaría la megaevolución en Pokémon GO. Esto se debe a que vemos la parte de la cinemática de una evolución con el característico ícono de este fenómeno.

Además, una vez que elegimos a Mega Beedrill para ver sus stats aparecen los objetos que el día de ayer Niantic reveló, que llevaría el nombre de mega energía y permitirían acceder a este fenómeno que no será temporal como muchos pensaban, ya que en la curva de PC se ve un temporizador de 30 minutos.

En el caso de la mega energía, tampoco se sabe cómo es que se podrá conseguir, pero una de las suposiciones es que sería una de las recompensas al derrotar a un jefe de mega incursión, similar a los caramelos raros.

Se presume que las megaevoluciones están muy cerca de llegar a Pokémon GO, por lo que debemos esperar a lo que pueda decir Niantic respecto a cómo funcionará este fenómeno dentro del juego de realidad aumentada.

Pokémon GO recibirá uno de los contenidos más esperados por los fans. Niantic acaba de hacer oficial el arribo de los megacaramelos al juego de realidad aumentada, que otorgaría una nueva transformación a ciertas criaturas, de las cuales ya se conoce la primera lista de pokémon que tendrán acceso a la megaevolución.

Pokeminers, un conocido filtrador de Pokémon GO, logró tener acceso a los códigos del juego de realidad aumentada y desde allí filtró el arribo de los ‘megahuevos’ de incursión y el panel que aparece cuando se vence a un líder de raid.