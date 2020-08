Un fenómeno: Fall Guys destrona a League of Legends y ya es el juego más visto en Twitch [VIDEO]

Si podemos resumir al mundo de los videojuegos durante las primeras semanas de agosto, dos palabras nos bastarán y sobrarán: Fall Guys. El título con humildes orígenes ha logrado convertirse en el favorito de la comunidad y representar un hito que hace mucho no se veía en la industria.

El videojuego apareció de repente el pasado 4 de agosto y tuvo un recibimiento muy pocas veces vistos, con millones de jugadores colapsando sus servidores y escalando cada vez más los puestos de audiencia en Twitch.

Tras sus más de 2 millones de copias vendidas, ahora el juego puede celebrar otro logro. Ha destronado a títulos que llevan años dominando las vistas en la plataforma de Amazon, como League of Legends, Call of Duty Modern Warfare, Fortnite, Valorant y GTA V, videojuegos con un público establecido que no han podido detener la avalancha de Fall Guys. Además, se trata de un espectáculo divertido de ver:

Este hecho resulta más admirable si consideramos que Fall Guys no es un juego AAA ni mucho menos demasiado extenso, además de tan solo contar con unas semanas de publicado. Pero sí es dueño de una jugabilidad divertida que ha sabido destacar entre todas las ofertas del mercado cada vez más saturado de experiencias online.

El mérito de Fall Guys no es de menospreciar. La industria misma se ha llenado de propuestas con millones de dólares como Hyper Scape (Ubisoft) y Rocket Arena (EA), pero ninguna ha logrado lo que sí pudo este pequeño estudio británico.

TwitchTracker y Sully Gnome ya señalan que el juego cuenta con un público promedio de 182.000 en la última semana, superando a LoL (174.000), logrando también un acumulado de 30.6 millones de horas en streaming.

Por supuesto, desde su lanzamiento, mucho se habló de si Fall Guys es realmente un nuevo fenómeno como Fortnite o una simple moda pasajera. Lo cierto es que el título tiene todo para mantenerse vigente, ya que su género encaja perfecto con el modelo de juego como servicio y con actualizaciones constantes, además de ser extremadamente personalizable.

Si quieres conocer más de Fall Guys, te invitamos a leer esta nota sobre por qué viene siendo un fenómeno en redes sociales. Asimismo, puedes adquirir el juego desde Steam o desde la PSN Store para la PlayStation 4.