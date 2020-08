Toma nota. Second Life es un videojuego para PC bastante peculiar, ya que se han creado un sinnúmero de teorías y leyendas urbanas alrededor de él. Algunos de estos mitos son bastante descabelladas, como que hay gente que se ha quedado a vivir en el juego para siempre.

¿De qué trata? Si nunca escuchaste hablar de Second Life, debes saber que es una comunidad virtual lanzada en junio de 2003 por Linden Lab. Los jugadores, llamados ‘residentes', pueden visitar este mundo virtual e interactuar con otros.

A diferencia de otros videojuegos de computadora, Second Life no tiene un objetivo en específico. No hay ganadores o perdedores, tampoco un villano al que debamos derrotar, lo único que podemos hacer es explorar este mundo virtual.

Aunque el juego es gratuito, el ‘residente’ puede invertir dinero real para poder adquirir inmuebles dentro de Second Life. Es decir, habrá algunas zonas a las que el jugador no podrás acceder, ya que son propiedad privada.

Quizás no lo sepas, pero además de recorrer este mundo virtual, en Second Life también se realizan varias actividades virtuales como exposiciones, carreras de caballos, incluso conciertos. La banda U2, por ejemplo, tocó en 2008.

Para comprar artículos dentro de Second Life, el usuario debe invertir su propio dinero para comprar ‘dólares Linden’ (L$), como se llama la moneda de este juego. Un dólar estadounidense vale unos 248 L$ aproximadamente.

¿Cómo entrar a Second Life?

La usuaria de YouTube ‘Justdd’ elaboró un ilustrativo tutorial que muestra los pasos para entrar a este mundo virtual. Una vez registrado en su página web (que puedes encontrar en este enlace), deberás bajar un programa llamado ‘Firestorm'.

Gracias a este programa podrás acceder a Second Life y, dependiendo si eres hombre o mujer, aparecerás con un avatar que puedes personalizar. El primer lugar que muestra el juego te enseña lo básico.

Mientras haces el recorrido por Second Life , poco a poco verás todo tipo de información relevante para que puedas hacer tus actividades en este mundo virtual. Aquí te dejamos el video.

El secreto de Second Life

Desde su lanzamiento, Second Life ha estado envuelto en muchos mitos. Eso fue aprovechado por numerosos youtubers para crear leyendas urbanas que generan miedo a algunos cibernautas.

El youtuber venezolano Dross, por ejemplo, le ha dedicado varios videos a Second Life, donde habla de escalofriantes sucesos que ocurren en esta plataforma virtual. Aquí uno de sus trabajos.