El PlayStation 1 es considerado por muchos millenials como la mejor consola de la historia, ya que apareció cuando Nintendo dominaba el mundo de los videojuegos, y aunque no fue el primero en usar CD-ROM o proporcionar gráficos en 3D reales, provocó una revolución en la industria con títulos que aún siguen en el recuerdo de millones de personas.

Por ello, haremos un pequeño viaje en el tiempo en donde recordaremos los videojuegos más famosos de PlayStation 1. Sin duda, esta lista te llevará a tus mejores momentos de la infancia y de la adolescencia en donde pasabas el rato de la mano de tu mando de PS1 y esperabas con mucha ansiedad que tus discos cargaran el intro de la consola.

Crash Bandicoot 3: Warped (Naughty Dog, 2002)

La tercera entrega de la saga Crash Bandicoot es considerada por muchos como la mejor. Aclamada por la crítica, también fue un éxito en ventas con más de cinco millones y medio de copias vendidas desde su lanzamiento en PlayStation en julio de 2002.

La aventura narraba como Crash y Coco Bandicoot viajaban a través del tiempo con la complicada misión de recoger todos los cristales que normalmente se encontraban al final de cada nivel. Había 25 cristales en total.

Tekken 3 (Namco, 1998)

Tekken 3 fue el último juego de la saga para la consola de Sony. Gráficamente superó a sus antecesores gracias a un nuevo motor que nos permitió disfrutar de unos luchadores mejor realizados y de unas texturas que apenas sufrían ralentización. Además, se añadieron 15 nuevos personajes, como Forest Law y Ling Xiaoyu, que se unían a los ya conocidos Yoshimitsu, Kuma o Nina Williams.

Pepsiman (KID, 1999)

Pepsiman fue un videojuego desarrollado y lanzado por KID y Pepsi para la PlayStation el 4 de marzo de 1999. El jugador intenta esquivar obstáculos mientras Pepsiman se ejecuta automáticamente hacia adelante. Este es un juego de acción que consta de cuatro etapas, cada una dividida en segmentos más pequeños.

Resident Evil 2 (Capcom, 1998)

La historia de Resident Evil 2 se sitúa dos meses después de los acontecimientos de la primera entrega de la saga en la Mansión Spencer, cuando los zombies han invadido Raccoon City. Y es ahí donde los destinos de Leon S. Kennedy y Claire Redfield se cruzarían y tendrían que sobrevivir juntos a las aterradoras criaturas que habían tomado la ciudad.

Metal Gear Solid (Konami, 1998)

Metal Gear Solid es la tercera entrega de la saga creada por Hideo Kojima tras Metal Gear y Metal Gear 2: Solid Snake, y la primera aventura en la consola de Sony. El argumento gira entorno a Solid Snake, un soldado que deberá infiltrarse en las instalaciones de un grupo de élite conocido como FOXHOUND en la isla de Shadow Moses, en Alaska. Solid Snake tendrá que rescatar rehenes, aniquilar terroristas y evitar un lanzamiento nuclear.

Twisted Metal 2 (SingleTrac, 1996)

Twisted Metal 2 es el segundo y más exitoso videojuego de la serie de combate con vehículos Twisted Metal. Es un derby de demolición que permite el uso de proyectiles balísticos. Los jugadores eligen un vehículo y un escenario para participar en la batalla con los controladores de oposición. El objetivo del juego es ser el último jugador.

Winning Eleven 3 (Konami, 1998)

Es uno de los juegos más recordados de la Play Station 1 y aunque salió al mercado en 1998, fue su versión final, que se lanzó en 1999, la que se convirtió en la favorita de miles de peruanos. En Japón fue lanzado como World Soccer Jikkyou Winning Eleven 3 y cuando llegó a la escena local terminó siendo conocido como simplemente Winning Eleven 3.

Tony Hawk’s Pro Skater 2 (Neversoft, 2000)

Una saga olvidad, un género que seguramente ya no tenga tanta popularidad en la industria, pero que a comienzos de los años 2000 era parte de la juventud de muchos. Tony Hawk Pro Skater 2 era sensacional con pruebas adictivas, escenarios variados y música, lo tenía todo para jugar unas buenas partidas o retar a nuestros amigos para ver quién era el más hábil con el skate.

Gran Turismo 2 (Polyphony Digital, 1999)

Polyphony Digital siguió con esta secuela mejorando en todos sus aspectos. Especialmente en la cantidad de circuitos y sobre todo en el número de coches. Un total de 650 vehículos que superaban en mucho los 178 de su predecesor. Este videojuego tenía un amplio grado de personalización, aunque prácticamente la mayoría optaba por elegir aquel mítico Dodge Viper.

Castlevania: Symphony of the Night (Konami, 1997)

La saga Castlevania llevaba más de una década cuando llegó Symphony of the Night, pero supuso un momento absolutamente decisivo para la franquicia. Expandió radicalmente la saga con la potencia del RPG y la exploración no lineal, dando vida al género Metroidvania. El protagonista del juego es el vampiro Alucard, cuyos movimientos básicos son atacar con múltiples armas y saltar.