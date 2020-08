‘Call of Duty: Black Ops Cold War’: Activision anuncia oficialmente el próximo juego de la saga [VIDEO]

Luego de varias filtraciones, Activision por fin ha confirmado de forma oficial ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’, un título que nos trasladará nuevamente a la Guerra Fría. La empresa de videojuegos estadounidense ha mostrado, a través un tráiler, las primeras imágenes del título y la fecha lanzamiento oficial a nivel mundial.

El adelanto fue descubierto luego de que los jugadores de ‘Call of Duty Warzone’ pasaran las últimas dos semanas resolviendo pistas, hasta llegar a este video de dos minutos. Este llegó junto a una frase insignia: “Conoce tu historia, o estarás destinado a repetirla”.

El adelanto de ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’, además de confirmar la ambientación, nos muestra algunas escenas que tuvieron lugar durante la Guerra Fría. Este material también se encarga de confirmar la fecha de la presentación del juego, 26 de agosto de 2020.

´Call of Duty: Black Ops Cold War’ es una especie de ‘reboot’ que promete regresar a los orígenes de la exitosa saga Black Ops. Treyarch y Raven Software son los estudios responsables del desarrollo.

Asimismo, Activision busca aprovechar el gran éxito que tiene ‘Call of Duty: Warzone’ para mostrar el nuevo juego dentro de Verdansk. Además, planea integrar ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’ con el mencionado título.

Por el momento no se han confirmado plataformas, pero se espera que además de PC, PS4 y Xbox One, ‘Call of Duty Black Ops: Cold War’ llegue también a la nueva generación de consolas, es decir, PS5 y Xbox Series X.