Los rumores acerca de la existencia de un nuevo videojuego de Batman resuenan con más fuerza en las redes sociales. Este juego, cuyo nombre sería Batman Gotham Knight, se muestra mediante misteriosos teasers que acaban de ser descifrados por algunos usuarios, quienes comparten los primeros detalles de este título, que tendría a la Corte de los Búhos.

Después de casi un año, Warner Bros Montréal vuelve a publicar en Twitter un críptico video que ha despertado el espíritu detectivesco de los fans de Batman, quienes lograron reconocer los escudos que aparecían de manera intermitente durante el clip de 25 segundos, el cual iba acompañado del siguiente mensaje morse: _ _ . _ _ . _ _ . _ _ _, taggeando a la cuenta r3dakt3d.

Continuando con las pistas sobre el nuevo Batman Gotham Knight, posible nombre del videojuego, se descubre que @r3dakt3d está muy relaciondada a los cómics de DC; además, de contar con una web donde se lee este texto: “We have be3n expecting you 8/18” y debajo aparecía una cuenta regresiva preparándonos para el anuncio que se reveló hoy a las 10:00 a.m. hora Perú.

Mensaje encriptado para el posible anuncio del nuevo videojuego de Batman. Foto: r3dakt3d.com.

PUEDES VER PS5: se filtra pantallazo del nuevo videojuego de Batman a horas del evento de PlayStation 5

Mientras muchos esperaban el anuncio, el escritor de videojuegos Jordan Oloman descubrió en los códigos de la web las pruebas sobre un tráiler que sería revelado dentro de cuatro días, es decir, el viernes 21 de agosto, un día antes del evento de Warner Bros.

Sin embargo, esto no es lo único que halló Oloman, ya que en la página también aparece un render en 3D de una ciudad, que se asemeja bastante a Gotham y se muestra la ubicación de algo, que según los gamers podría tratarse de la Corte de los Búhos, quienes serían los villanos principales del próximo videojuego de Batman.

PUEDES VER Creadores de Batman Arkham están desarrollado un videojuego del Escuadrón Suicida

Posible render 3D de Gotham en el nuevo videojuego de Batman. Foto: Warner Bros Montréal.

Por el momento, no se tiene ningún tráiler de Batman Gotham Knight, pero se espera que la cinemática con la que se anunciaría el videojuego se muestre durante el evento online DC FanDome que se desarrollará el sábado 22 de agosto.