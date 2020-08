Si eres amante de los videojuegos y creciste en la época de los noventa o inicios del 2000, seguro llegaste a visitar las famosas ‘fichas’, como se conocían en el Perú a los establecimientos que permitían disfrutar de las populares máquinas arcade.

Para utilizar estas ‘maquinitas’ era necesario comprar una ficha que costaba 0.20 o 0.30 céntimos. Una vez que la introducías podías enfrentarte a la computadora o a algún amigo que te acompañara, aunque había ocasiones en que desconocidos te retaban.

Ese solía ser un momento de tensión, sobre todo en los videojuegos de pelea. Muchos se reunían alrededor de la máquina para ver el combate que solo podía tener un ganador. El perdedor debía retirarse y si quería tener su revancha, debía introducir otra ficha.

Por lo general, estos establecimientos se llenaban a partir de la 1.00 p.m., cuando niños y jóvenes salían de la escuela, lo que provocó un gran malestar en los padres de familia.

Los arcade tenían juegos para todos los gustos, había de peleas como Street Fighter II, Mortal Kombat, The King of Fighter, Marvel vs. Capcom, entre otros. También encontrábamos títulos de disparos como Metal Slug o House of Dead.

Algunos establecimientos contaban con las populares ‘máquinas de baile’ y los llamativos simuladores de manejo que tenían la forma de una motocicleta o una cabina de auto. A diferencia de las arcade, el precio de estos juegos era de S/ 1.00.

Aunque estos negocios todavía existen en el Perú, ya no hay tantos como hace algunos años. A continuación, te dejamos una lista de los 10 videojuegos de arcade más populares y que seguro disfrutaste en tu infancia. ¿Recuerdas otro?

1. The King of Fighters

2. Street Fighter II

3. Metal Slug

4. Marvel vs. Capcom

5. Tekken

6. Sunset Riders

7. Tortugas Ninja

8. Dance Dance Revolution o Pump It Up

9. House of Dead

10. Juegos de carreras o motos