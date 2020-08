Ghost of Tsushima: se confirma el modo online del videojuego inspirado en la mitología japonesa [VIDEO]

Ghost of Tsushima, uno de los videojuegos más vendidos de PS4, trae muchas novedades que miles de fans ya celebran. Se acaba de confirmar el modo online de este exclusivo llamado Legends, y estará basado en la mitología japonesa.

Ghost of Tsushima: Legends es el nombre del nuevo contenido que llegará muy pronto para todos los usuarios de PS4, en el que podrán armar equipos de dos a cuatro integrantes y deberán completar misiones enfrentando a peligrosas criaturas.

Según se lee en el blog oficial de PlayStation, este contenido será completamente gratuito y los usuarios podrán elegir una de las cuatro clases disponibles: Samurai, Hunter, Ronin o Asesino; además, cada una de ellas tendrá habilidades únicas que serán reveladas pronto.

Para aquellos que jugarán Ghost of Tsushima: Legends en un equipo de dos integrantes, los usuarios tendrán la posibilidad de completar misiones de historia que van aumentando en dificultad, construidas sobre la base de combate del modo de un jugador, pero con nuevos giros mágicos que requerirán de una cuidadosa sincronización de ambos gamers para que funcionen.

En caso que integres un equipo de cuatro jugadores, tendrás acceso a una nueva oleada de misiones de supervivencia, donde pelearás en grupo contra los más duros enemigos de Tsushima, en el que se incluirá nuevos rivales Oni con habilidades sobrenaturales.

De esta manera, se confirma que Ghost of Tsushima: Legends, el nuevo modo online multijugador del exclusivo de PS4, ofrecerá incursiones para que los usuarios disfruten de la mitología japonesa en equipos de dos a cuatro integrantes.

Si bien este nuevo contenido de Ghost of Tsushima se podrá descargar gratis, los usuarios necesitarán de una suscripción a PlayStation Plus para jugarlo, ya que este servicio de paga de la empresa permite el juego online desde PS4. El lanzamiento de Legends no cuenta con fecha oficial, pero será a finales de 2020.