Fortnite confirma lo que ya había filtrado la comunidad de dataminers del videojuego: la pronta llegada de un nuevo pack de skins. Se trata del Joker, el villano más famoso de DC Comics, que junto a la Hiedra Venenosa y el Rey Midas, estarán disponibles para todos los jugadores del battle royale a partir del 21 de noviembre.

“Crea un poco de caos, causa estragos y abraza la locura con los atuendos de Joker, Hiedra Venenosa y Rey Midas, disponibles el 17 de noviembre en el paquete ‘La última risa’”, es el mensaje que ha publicado Fortnite en sus redes sociales para anunciar la llegada de estos nuevos skins.

Los jugadores que adquieran el pack ´La última risa’ obtendrán un skin de Joker, el pico La venganza del Joker, el gesto Elige una carta, el pico Chiste malo y la mochila retro Motín de risas. Por si fuera poco, Poison Ivy, conocida también como Hiedra Venenosa, también forma parte del paquete. Además, otro importante personaje de la temporada pasada volverá con su nuevo atuendo Rey Midas.

Por último, el paquete incluirá 1000 PaVos para adquirir más contenido. Será posible adquirir el The Last Laugh Bundle en formato físico o digital a cambio de 29.99 dólares. Estará disponible para PS4, Nintendo Switch, Xbox One y más adelante para PS5 y Xbox Series X, consolas que serán estrenadas a fin de año.

Fortnite ya ha tenido varias colaboraciones con superhéroes y villanos de DC, por lo que no se descarta que más adelante también lleguen los skins de Batman y Catwoman. Por el momento, el battle royale ya anunció que el atuendo de Harley Quinn está de regreso en la tienda de objetos.