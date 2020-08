Miles de usuarios de PS4 han quedado más que encantados con la llegada de Fall Guys: Ultimate Knockout a la consola. El videojuego arribó como juego gratis para todos los suscriptores al servicio PS Plus, pero ¿podrás jugarlo sin costo al terminar tu suscripción? Aquí te lo contamos.

Fall Guys es un Battle Royale con una temática muy distinta a la que conocemos. El videojuego reúne a 60 jugadores para que venzan retos y eviten obstáculos en cinco minijuegos totalmente distintos para conseguir la corona y convertirse en el ganador.

El videojuego de Mediatonic continúa siendo tendencia en redes sociales debido a sus skins y curiosos hechos que suceden durante las partidas; sin embargo, los ‘gamers’ que disfrutan de este Battle Royale, desde una PS4, han expresado su preocupación.

Esto se debe a que Fall Guys dejará de ser un juego gratis para PS4 cuando la grilla de PS Plus se renueve el 1 de septiembre, apareciendo en PlayStation Store con un precio de 20 dólares. Esto da pie a la siguiente pregunta: ¿podrás jugarlo sin una suscripción a PlayStation Plus?

Si descargaste Fall Guys hasta antes del 1 de septiembre y mantienes una suscripción a PlayStation Plus seguirás jugándolo gratis; sin embargo, en caso canceles o no renueves tu membresía al servicio de PlayStation deberás pagar el precio de 20 dólares para disfrutar del videojuego desde tu PS4.

Pero este no sería el único pago que hagas, ya que así lo compres no podrás jugarlo si no cuentas con una suscripción activa a PS Plus, servicio que también permite el juego online en PS4, por lo que tendrás que desembolsar dinero para adquirir una membresía, ya sea de 3, 6 o 12 meses.