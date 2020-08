The Last of Us Part II: ¿qué novedades tendrá su primera gran actualización?

Miles de fanáticos de The Last of Us Part II están emocionados, ya que Naughty Dog anunció que el próximo 13 de agosto habrá una gran actualización que traerá varias novedades. ¿En qué consisten?

De acuerdo a Alfabetajuega, un portal especializado en videojuegos, el parche 1.05 de The Last of Us Part II agregará varias características, siendo las principales los modos ‘realista’ y ‘muerte permanente’.

Según la publicación, el ‘modo realista’ de The Last of Us Part II es una dificultad que solo algunos podrán pasar, ya que los enemigos serán más letales, habrá poca munición y se elimina el sentido auditivo.

Por su parte, el modo ‘muerte permanente’ será el más complicado, ya que no habrán segundas oportunidades. Es decir, se deberá completar The Last of Us Part II sin morir, si pierdes volverás al inicio.

La actualización de The Last of Us Part II también incluye dos nuevos trofeos: uno te lo darán por completar el juego en modo de muerte permanente y otro por superarlo en la dificultad Realista.

Alfabetajuega señala que, en cuanto a gráficos, el parche permitirá que los jugadores de The Last of Us Part II disfruten el juego en un estilo noir (blanco y negro), sepia y uno reto de 8 bits.

Vale recordar que el videojuego desarrollado por Naughty Dog fue muy criticado en las redes sociales. El principal motivo del ‘hate’ fue el destino que sufrió Joel, el protagonista de la primera entrega, y el segundo fue el final que algunos consideran ‘decepcionante’.