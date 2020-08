Magikarp Community Day es el evento de Pokémon GO que ya inició en varias partes del mundo, el cual permite la captura de esta criatura con 100 IVs y en su variante shiny; además, Gyarados, su evolución, aprenderá un nuevo ataque. Conoce todos los detalles de este día de la comunidad aquí.

Según la web oficial del juego de realidad aumentada, el evento Magikarp Community Day durará seis horas y se podrá jugar sin tener que salir de casa. Además, reportes de jugadores de Pokémon GO en Asia revelan que la variante shiny de este Pokémon Pez está apareciendo con mayor frecuencia.

Para que vayas preparándote, este evento se realizará desde las 11:00 a. m., hasta las 5:00 p. m. hora de Perú. Serán seis horas en las que podrás completar una pequeña investigación de paga dedicada a este día de la comunidad, así como tener acceso a interesantes bonus que serán útiles para la evolución y aumento de nivel de las criaturas.

Bonus del Magikarp Community Day

Durante las seis horas del evento, todos los usuarios de Pokémon GO que participen del Magikarp Community Day recibirán de bonus el triple de Polvos Estelares por captura. Por otro lado, la duración del incienso aumenta a tres horas por el evento.

¿Qué movimiento aprenderá Gyarados?

Evoluciona tu mejor Magikarp en Gyarados cuando el Community Day esté activo o hasta dos horas después de que haya finalizado para que este intimidante Pokémon aprenda el ataque cargado Aqua Cola.

Magikarp Tabla de IVs

Si no tienes un Magikarp con stats perfectos en Pokémon GO, el Community Day es tu gran oportunidad. Aquí te dejamos la tabla de IVs de esta criatura dependiendo de su nivel y si hay clima a favor cuando se desarrolla el evento.