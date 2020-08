Apple confirma que Google Stadia y Microsoft xCloud no estarán disponibles en iOS

La tecnología de videojuegos en la nube está a punto de dar el gran salto en dispositivos móviles con el próximo lanzamiento de Project xCloud, el servicio de Microsoft que se ofrecerá gratuitamente con Xbox Game Pass.

Esta semana, la compañía anunció que, a partir del 15 de septiembre, su plataforma de streaming estará disponible exclusivamente en teléfonos y tabletas Android, brindando a los usuarios acceso a más de 100 juegos de Xbox.

Lamentablemente, el servicio no llegará al ecosistema de iOS. ¿La razón? Las estrictas políticas de la tienda de aplicaciones de Apple no lo permiten. El gigante de Cupertino señaló que no pueden revisar cada uno de los juegos que están disponibles a través de xCloud.

“La App Store fue creada para ser un lugar seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones, y una gran oportunidad de negocios para todos los desarrolladores”, señaló Apple en un comunicado enviado a Business Insider.

“Antes de que ingresen a nuestra tienda, todas las aplicaciones se revisan según el mismo conjunto de pautas destinadas a proteger a los clientes y proporcionar un campo de juego justo y nivelado para los desarrolladores”, agregó.

De acuerdo con Apple, los servicios de juegos pueden lanzarse en la App Store “siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión, y aparecer en gráficos y búsquedas”.

Estas reglas también han afectado al servicio de juegos Google Stadia, que han limitado su lanzamiento en la plataforma iOS, por lo que hasta el día de hoy no cuenta con una aplicación para iPhone y iPad y solo está disponible en Android.

La respuesta de Microsoft

Por su parte, Microsoft declaró que “Apple es la única plataforma de propósito general que niega a los consumidores los juegos en la nube y los servicios de suscripción de juegos como Xbox Game Pass. Constantemente trata a las aplicaciones de juegos de manera diferente”.

No obstante, la compañía aseguró que están “comprometidos con encontrar un camino para llevar los juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate a la plataforma de iOS. Creemos que el cliente debe estar en el centro de la experiencia de juego y los usuarios nos dicen que quieren jugar, conectarse y compartir en cualquier lugar”.