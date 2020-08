El State of Play de Sony trae muchas sorpresas y una de ellas está dedicada a todos los fans de la saga Star Wars creada por George Lucas. Se acaba de revelar el primer vistazo del nuevo Vader Immortal: A star Wars VR Series en la plataforma de PlayStation, donde enfrentarás a Darth Vader en el nuevo título que llegará a PS4 para la plataforma PS VR.

Vader Immortal está siendo desarrollado por el estudio ILMxLAb, quienes anuncieron en setiembre de 2018 esta nueva entrega de la saga Star Wars, que después de casi dos años llega a la consola de PlayStation.

Este videojuego tendrá lugar entre las películas Star Wars: Episode II Revenge of the Sith y Episode IV A New Hope. Para la sorpresa de todos, el título llegará completo no será dividirá en tres episodios como sucedió con los visores de realidad virtual Oculus.

Ve preparando tu equipo de PS VR, ya que Vader Immortal tiene fecha de lanzamiento confirmada para PS4. A través del tráiler gameplay mostrado en el State of Play se revela que podrás jugarlo a partir del 25 de agosto de 2020.

¿De qué va Vader Immortal?

Esta vez, jugarás en el rol de un contrabandista que descubre tener poderes de la Fuerza y deberá enfrentar todo tipo de enemigos. Su amigo, un androide muy hablador, lo acompañará en esta aventura en la que deberá enfrentar al mismísimo Darth Vader, quien está en busca de un dispositivo.

Aquí te dejamos el tráiler de Vader Immortal: A star Wars VR Series llegará a PS4, pero solo con soporte para PS VR el próximo 25 de agosto. ¿Lo jugarás?