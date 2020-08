Juego gratis: reclama The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut y quédatelo por siempre [FOTOS]

Aprovecha esta promoción. Si aún no juegas la saga The Witcher esta es tu oportunidad. La conocida tienda GOG está regalando por tiempo limitado el videojuego The Witcher Enchaned Edition Director’s Cut para PC y aquí te decimos cómo reclamar este juego gratis.

The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut, temporal juego gratis, es la primera entrega de la famosa trilogía de videojuegos desarrollada por el estudio CD Porjekt RED, que se lanzó oficialmente en 2008, donde se muestra la visión original que los creativos del título intentaron mostrar.

The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut gratis en GOG

Esta interesante promoción de GOG solo estará disponible por 8 horas, por lo que te recomendamos ingresar a este enlace para crearte una cuenta usando tu Gmail o usuario de Facebook para obtener el videojuego y así disfrutarlo en tu PC.

Una vez que hayas creado tu usuario en GOG, en la página principal de la tienda de videojuegos online verás un aviso en la parte superior donde dirá: Giveaway: The Witcher Enhanced Edition. Presionas sobre el botón de “Get Free” y el juego gratis será tuyo automáticamente. Para ver que ya lo tienes presiona sobre tu nickname en la misma store, opción que está al lado de “Support”.

Reclama The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut gratis aquí.

¿De qué va The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut?

Por si no lo sabías, The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut es un videojuego de rol ambientado en un siniestro mundo de fantasía donde jugarás en el papel de Geralt de Rivia para enfrentar misteriosas fuerzas que pretenden controlarlo todo.

Geralt de Rivia es un habilidoso espadachín y cazador de monstruos que tiene la capacidad de aprender entre 250 habilidades especiales de combate, así como desarrollar poderes mágicos para sorprender a sus enemigos.