Marvel’s Avengers es el próximo lanzamiento de Square Enix y Crystal Dynamics que está generando polémica en la comunidad, ya que a pesar de ser un juego third party, este tendrá contenido exclusivo para los usuarios de PS4 y PS5.

Además del contenido exclusivo que habrá en Marvel’s Avengers para los usuarios de PlayStation, Square Enix liberará la beta cerrada del videojuego este viernes 7 de agosto para todos los jugadores que hayan reservado el título en PS4, hasta el 14 de agosto.

Es imposible imaginar que un videojuego de Marvel, donde está Iron-Man, Thor, Hulk, Capitán América, Ms Marvel y Black Widow como personajes jugables no tenga a Spider-Man. Por ello, PlayStation confirmó hace un par de días que el Hombre araña sí estará presente en el título como personaje gratuito poslanzamiento, pero solo para usuarios que tengan PS4 y PS5.

Esto generó mucha polémica en la comunidad, ya que los usuarios de Xbox One y PC tenían la esperanza de poder jugar con uno de los héroes más queridos en Marvel’s Avengers, pero esto no es lo único.

Durante el Wartable que se realizó días atrás por parte de Square Enix, se confirmó que cada uno de los seis héroes incluidos en el videojuego desde el lanzamiento y para los que lleguen, como el caso de Hawkeye (Ojo de halcón), los jugadores de PS4 y PS5 tendrán acceso prioritario a diferentes trajes, emotes y otras personalizaciones.

Aunque no se especifica si este será contenido exclusivo temporal, los usuarios de las consolas de PlayStation podrán tenerlos en sus partidas primero que nadie, pero no sería lo único, ya que si cuentas con una suscripción activa a PlayStation Plus, recibirás packs gratuitos para cada personaje que llegue postanzamiento, y obtendrán una serie de elementos cosméticos para Ms. Marvel cuando se estrene Marvel’s Avengers.

“En lo que se refiere a los cosméticos, los jugadores de PlayStation tendrán un acceso exclusivo durante 30 días a un traje legendario, un emote legendario, un ataque épico y una placa de identificación para cada superhéroe a medida que sean lanzados, incluidos también los seis héroes de lanzamiento”, se lee en el comunicado de los creadores de Marvel’s Avengers en el blog de PlayStation.

Además, también tenemos recompensas para aquellos con una suscripción a PlayStation Plus. Para cada superhéroe añadido al juego tras el lanzamiento, Ojo de halcón incluido, todos los miembros de PS Plus recibirán un pack gratis que contiene un traje raro, una placa de identificación y 100 créditos para celebrar la adición de otro vengador a la plantilla. En el lanzamiento, tendremos un pack gratuito para Ms. Marvel disponible para los miembros de PS Plus para demostrar nuestro amor por Kamala”, se añade.