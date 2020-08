Sorpresa total. Brawhalla, conocido por la comunidad como el Smash Bros con gráficos 2D, debuta oficialmente en los smartphones Android y iPhone como juego gratis. Conoce cómo descargar este divertido título de pelea en tu teléfono desde Google Play y App Store.

Brawhalla es uno de los free to play más populares de la actualidad, el cual se caracteriza por partidas crossplay entre usuarios de PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam), que ahora se suma a las plataformas móviles.

El anuncio fue realizado por parte de Ubisoft en redes sociales, donde comparte un tráiler del popular juego de peleas confirmando que tendrás acceso a un catálogo de 50 personajes, así como la manera en que la jugabilidad fue adaptada a los smartphones Android y iPhone.

Cómo descargar Brawhalla en mi smartphone Android o iPhone

Se parte de una comunidad de 40 millones de jugadores, a quienes enfrentarás en distintas partidas online. Brawhalla solo ocupará 521 MB de espacio en la memoria de tu teléfono Android o iPhone y para descargarlo puedes acudir a las tiendas virtuales Google Play o App Store.

Descarga Brawhalla gratis en App Store

Descarga Brawhalla gratis en Google Play

Brawhalla permite el juego online de 1 vs. 1 y 2 vs. 2, donde iniciarás como Hojalata y cada triunfo te alcanzará al rango máximo. Aquí podrás luchar en solitario o hacer equipo con tus amigos para enfrentar a dos desconocidos, siempre y cuando estén en tu mismo nivel.

Asimismo, también tienes la opción de todos contra todos donde 4 jugadores se medirán en un mismo escenario y solo uno de ellos se convertirá en el ganador.

La versión de Brawhalla para Android y iPhone se une al crossplay con salas personalizadas para invitar hasta ocho de tus amigos sin importar la plataforma donde jueguen, es decir, tendrás la chance de jugar con usuarios de PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC con partidas como: 4 vs. 4, 1 vs. 3, 2 vs. 2, entre otros modos.

Además, Brawhalla trae variados modos de juego para asegurar la diversión, como Brawball, Bombsketball, Captura la Bandera, Kung-Foot, entre otros.