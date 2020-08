Desde 2017, los entrenadores de todo el mundo, en Pokémon GO cuentan con una nueva fórmula para hacer evolucionar a sus Pokémon en el juego. Se trata de los caramelos raros que, a diferencia de los comunes, pueden ser utilizados en cualquier criatura. Sin embargo, son poco los jugadores que conocen los métodos para obtenerlos. ¿Quieres saberlo? Aquí te contamos todos los detalles.

Normalmente, utilizamos los caramelos comunes para hacer evolucionar a los distintos Pokémon. Esto hace que sea sencillo evolucionar criaturas que aparecen con mayor frecuencia como Pidgey, Cubone y Growlithe, pero es mucho más complicado hacer lo mismo con raros y poderosos.

Por ello, los caramelos raros se presentan como un gran opción para evolucionar especies extrañas de tipo dragón, hada o siniestro. Además, nos pueden servir cuando no tenemos los caramelos suficientes para hacer más poderosos a los Pokémon que vamos a utilizar en la Liga Combates GO.

En realidad, no es muy complicado conseguir caramelos raros, pero los métodos más efectivos y tangibles son tres. El primero: las tareas de investigación semanal. No es seguro que obtengamos caramelos raros con las recompensas semanales, pero es frecuente. Otro método recae en las batallas en la Liga de Combates GO, ya que, al obtener cuatro victorias en una ronda de cinco peleas, recibimos como recompensa tres caramelos raros.

Lo mejor, no obstante, son las incursiones; sobre todo las de Nivel 5. En ellas podemos obtener hasta tres caramelos raros con facilidad, así que no dudes en aprovechar cada enfrentamiento con el pase diario para ir sumando poco a poco y tener estos objetos. Si lo haces bien, como mínimo podrás tener una veintena de este tipo de caramelos en un lapso pequeño.