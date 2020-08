Los tiempos han cambiado y en la actualidad la mayoría de jugadores demanda juegos con alta calidad en los gráficos. Sin embargo, esto no importaba mucho en los tiempos de las famosas máquinas de Arcade que nos regalaron títulos inolvidables que se convirtieron en clásicos de los videojuegos y aún se siguen jugando en celulares o PC. Uno de ellos fue The King of Fighters 97.

Este famoso título de lucha fue desarrollado por la compañía japonesa de videojuegos SNK. The King of Fighters 97 es el cuarto de esta saga, y marca el final de la historia Yamata no Orochi (conformada por KoF 95 y KoF 96).

Si bien la mayoría de jugadores utilizaba a Kyu Kusanagi, Terry Bogard, Iori Yagami o Leona Heidern para vencer al poderoso villano Orochi o ganarle una pelea a nuestros amigos, The King of Fighters 97 contaba con personajes ocultos más fuertes y que nos daban mayores posibilidades de una victoria.

Iori Orochi y Leona Orochi eran dos de los personajes misteriosos que podías tener en The King of Fighters 97, aplicando solo unos trucos sencillos que te recordamos a continuación:

Jugar como Orochi Iori

En la pantalla de selección de personaje, ilumina a Iori. Mantén pulsado ‘Start’ y pulsa izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A + C.

Jugar como Orochi Leona

En la pantalla de selección de personaje, ilumina a Leona. Mantén pulsado ‘Start’ y pulsa arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, B + D

Jugar como el Orochi Team

Primero tienes que activar los códigos de Orochi Iori o el de Orochi Leona. Después de eso, Ilumina a Leona, Mantén pulsado Start y pulsa arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo, B + C En la pantalla de selección de personaje.

Elegir la pose de victoria

Después de vencer a tu oponente, pulsa cualquier botón. Cada botón te dará una pose distinta.

¿Dónde jugar The King of Fighters 97?

En la actualidad, ya casi no existen las salas de videojuegos con máquinas Arcade. Sin embargo, The King of Fighters 97 también fue muy famoso en PlayStation 1, por lo que si conservas esta vieja consola de Sony, todavía puedes disfrutar del famoso título de lucha. No obstante, también puedes tenerlo en tu smartphone, descargándolo desde la PlayStore a un costo de S/ 9.90.